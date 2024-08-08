把行動電源當成潔牙骨 狗狗狂啃釀爆炸燒掉整間房子

美國奧克拉荷馬州5月發生1起祝融之災，1隻狗狗調皮啃咬行動電源，差點連自己的性命也賠進去。（本報合成，擷取自Tulsa Fire Department/Facebook）

2024/08/08 15:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州5月發生1起火災，1隻狗狗顧家時把行動電源當成潔牙骨，啃到一半電池突然爆炸冒出火花點燃床墊，火勢瞬間一發不可收拾，所幸3隻毛小孩最終平安無事。

塔爾薩市消防隊（Tulsa Fire Department）本月1日在臉書分享這段影片，當時2隻狗狗與1隻貓咪各自趴在客廳地板上的床墊，其中1隻白色小狗盡情開啃主人的行動電源，過沒多久電池突然冒出火花及灰煙。

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家中監視器捕捉到，行動電源冒出像煙火般的火花，火勢瞬間一發不可收拾。2隻狗狗不斷注視起火燃燒的床墊，直到火焰蔓延至客廳沙發，狗狗才趕快逃出屋外。

消防隊表示，這戶人家的房屋被嚴重燒毀，幸好屋主有安裝狗門讓2隻狗狗及貓咪得以逃出且毫髮無傷。狗狗啃咬的行動電源為鋰離子電池，若受到外力破壞、過度充電或暴露在高溫環境下可能會引發爆炸。

消防隊呼籲，電池具有潛在危險性，民眾應妥善使用並且保管，避免讓兒童或寵物隨意接觸。

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