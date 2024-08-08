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    路透：賀錦麗比拜登更獲非裔青睞 川普白人支持率略升

    2024/08/08 01:36

    〔中央社〕根據路透社/益普索民調分析，近幾個月以來，相較於美國總統拜登，目前代表民主黨問鼎白宮的賀錦麗更受非裔選民青睞，而共和黨總統候選人川普的白人選民支持率則小幅上升。

    這項分析檢視了路透社/益普索（Reuters/Ipsos）5月以來7份全美民調中的逾1萬份回應，顯示在7月21日拜登退選後，接替他代表民主黨問鼎白宮的賀錦麗有其顯著優點與劣勢。

    路透社/益普索7月民調發現，在一場假設性投票中，受訪的非裔選民中約有70%會投給賀錦麗。相較之下，5月和6月所做民調顯示，拜登的非裔選民支持率當時只有59%。

    在此期間，川普的白人選民支持率增加，從5月和6月時的46%，上升到7月的約50%。賀錦麗在白人選民支持率則從5月和6月的36%，增加到7月的38%。

    整體而言，賀錦麗與川普目前在支持率方面，基本上平分秋色，根據上個月所做民調累計數據，兩人支持率都是43%。

    根據皮尤研究中心（Pew Research Center），白人選民是美國最大的種族群體，在2020年大選中占全體選民的72%，即便最近數十年來白人選民的占比已大幅下降。

    在2020年大選，非裔選民比例只占11%，但非裔是民主黨選民結構中的關鍵力量，可能在今年大選中發揮超常的關鍵作用。1130808

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