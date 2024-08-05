Neuralink完成第2例腦晶片植入 馬斯克：進展順利

馬斯克旗下腦機介面公司「Neuralink」，完成全球第2例人腦植入晶片手術。（路透）

2024/08/05 10:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下腦機介面公司「Neuralink」，今年1月30日完成全球首例人腦植入晶片手術。馬斯克證實，該公司已成功為第2位患者植入腦機介面裝置。這項技術旨在幫助癱瘓患者僅靠思考就能操作數位設備。

據《路透》報導，馬斯克在8月2日發布的1段長達8小時的podcast（播客）中透露，第2位參與者與第1位患者一樣患有脊髓損傷。這位患者腦中有400個電極正常運作。

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馬斯克表示：「我不想說得太早，但第2次植入似乎進行得非常順利。」

Neuralink的第1位患者阿爾博（Noland Arbaugh）也參與了這次訪談。他於今年1月接受植入手術，現在只需思考就能操作電腦。阿爾博表示，這項裝置給予他一定程度的獨立性，減少了對照護者的依賴。

Neuralink預計今年將為另外8位患者進行植入手術，作為臨床試驗的一部分。馬斯克還提到，第1位患者阿爾博在僅有約10%至15%的電極正常工作的情況下，已經打破了之前自己創下的思考控制游標速度的世界紀錄。

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