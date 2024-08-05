這也要爭？土國射擊大叔爆紅 小粉紅翻40年舊照喊「中國比較牛」

土耳其射擊大叔迪凱區爆紅，有小粉紅翻出40年前舊照，表示當時奧運會中國就有大叔也是輕裝上陣，還拿下金牌。（圖翻攝自X、微博）

2024/08/05 00:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）近日在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔奪下銀牌，他輕裝上陣、手插口袋神色自若的模樣意外讓他爆紅，其私下還是貓奴的反差更是讓不少人圈粉。沒想到中國卻有小粉紅對這件事相當在意，特別翻出40年前的照片，只為證明中國早就有大叔不帶專業配備就參加奧運，而且拿下金牌，結果被酸爆！

迪凱區與搭檔塔爾汗（Şevval Tarhan）在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目聯手奪下銀牌，由於參加奧運射擊的選手大多會戴上射擊用的特製眼鏡以及保護耳朵的裝置，但迪凱區卻沒有使用任何特製裝備，僅帶著一般的眼鏡以及普通的耳塞來保護耳朵，射擊時手插著口袋，一臉泰然的帥氣模樣讓他獲得關注，其擁有土耳其憲兵隊資歷的背景和喜愛貓咪的個性也受到熱議。

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有中國網友「不甘示弱」，在微博分享40年前的舊照，表示早在1984年洛杉磯奧運會上，中國射擊選手許海峰比50公尺手槍射擊項目，不僅沒戴護具，連眼鏡都沒戴，左手瀟灑插口袋，氣定神閒拿下金牌，這面金牌甚至是中國的首面金牌。不少小粉紅也跟著高潮，嗨稱這種人才在中國多的是。

不過台灣網友看到之後紛紛吐槽，「40年前就沒那些裝備，不懂在蹭什麼」、「40年前不知道所有選手是不是站在同一個起跑線上都沒裝配備？但今年土耳其大叔可是裝備少人家一截上場的」、「有需要那麼自卑？」、「這都要爭只會顯得口國更可悲」、「小粉紅就是不認輸、愛爭奪的民族，搞的中國都快垮了還在自以為是」、「這也要比？」

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