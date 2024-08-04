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假消息引爆英國13年來最大騷亂 極右翼趁機煽動仇恨

抗議群眾可能與右翼團體保衛英國聯盟（English Defence League）有關。倫敦市中心暴動也有超過100人被捕。（美聯社）

抗議群眾可能與右翼團體保衛英國聯盟（English Defence League）有關。倫敦市中心暴動也有超過100人被捕。（美聯社）

2024/08/04 20:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國北部紹斯波特市（Southport），7月29日發生兒童舞蹈班殺人事件，一名17歲男性持刀闖入以歌手「泰勒絲」為主題的暑期兒童舞蹈班進行攻擊，共成3名兒童死亡、8名兒童受傷，而後又因為網路假訊息指稱「兇手是移民」而引發極右翼團體示威暴動，英國多地3日爆發嚴重騷亂，當局面臨巨大壓力，亟需平息這場13年來最嚴重的動盪。

《法新社》報導，網路上流傳的錯誤訊息引發了針對特定族群的仇恨，極右翼勢力趁機煽動，導致騷亂迅速蔓延至利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）和布里斯托（Bristol）以及北愛爾蘭的貝爾法斯特等多個等主要城市。

暴徒向警察投擲磚塊、瓶子和照明彈，造成數名警察受傷，並洗劫和焚燒商店，而示威者在與反示威者發生衝突時高喊反伊斯蘭教的口號。這是自2011年夏季以來，英格蘭發生的最嚴重暴力事件。當時，倫敦北部一名混血男子被警察殺害後，引發了大規模的騷亂。

這場騷亂凸顯虛假訊息在網路時代的危害性。紹斯波特命案發生後，社群媒體上迅速出現關於17歲嫌犯魯達庫巴納（Axel Rudakubana）背景的謠言，儘管警方已證實他是英國出生，並控以謀殺和企圖謀殺等罪名，但這些謠言仍在社群平台上發酵，引發部分民眾對少數族裔的憤怒和恐慌，最終演變成針對穆斯林社群的暴力事件。

極右翼勢力是這場騷亂蔓延的幕後推手。英國保衛聯盟（English Defence League）等極右翼組織利用民眾的恐慌情緒，散播仇恨言論，煽動針對清真寺和穆斯林的襲擊。他們打著「受夠了」（Enough is enough）的旗號，在多個城市舉行集會，揮舞英國國旗，高喊「阻止偷渡船」（Stop the boats）等反移民口號，並與反示威者發生衝突，導致騷亂進一步升級。

英國警方表示，3日已逮捕約90名參與騷亂者，並加派警力維護秩序。司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）強調，「整個司法系統已準備好盡快將罪犯繩之以法」。

英國警方3日在曼徹斯特的抗議活動中，逮捕了一名反移民示威者。（路透）

英國警方3日在曼徹斯特的抗議活動中，逮捕了一名反移民示威者。（路透）

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