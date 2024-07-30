兒童舞蹈班遇襲釀2童死亡11傷 英國王室震驚哀悼

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉在得知殺人案後十分震驚，表示將為所有受到這起事件影響的人致上哀悼之意。（法新社）

2024/07/30 11:27

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英國「兒童舞蹈班」遭少年持刀攻擊 釀2死11傷慘劇

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國默西賽德郡（Merseyside）利物浦（Liverpool）北方的海濱小鎮紹斯波特（Southport）29日發生持刀砍人事件，小鎮內一間兒童舞蹈教室遭到1名17歲少年持刀闖入砍殺，造成2名兒童死亡，另有11人受傷。英國國王查爾斯三世（King Charles III）得知此事後對此十分震驚，為所有受到這起事件影響的人致上哀悼之意。

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英國白金漢宮在社群平台「X」發表查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）對這起事件的聲明，查爾斯三世表示，他和妻子聽聞這起極為可怕的事件後深感震驚，我們向死者、傷者的家屬親友，以及所有受到這次襲擊事件影響的人致以最深切的哀悼、祈禱和同情。

英國王儲威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也在官方「X」帳號發文表示：「身為父母，我們無法想像死傷者的家屬親友們正在經歷些什麼，我們向所有受到這場可怕且令人髮指的攻擊影響的人祈禱。」兩人也感謝救護人員，儘管當下遇到可怕狀況，但在當地社群最需要你們的時候，仍展現同理心及專業精神。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則表示，紹斯波特傳來可怕且令人震驚的消息，他與所有受到影響的人同在，同時也改謝警方與救護部門迅速反應。施凱爾表示，隨著事件發展，他會隨時了解最新狀況。

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