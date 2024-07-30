為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

兒童舞蹈班遇襲釀2童死亡11傷 英國王室震驚哀悼

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉在得知殺人案後十分震驚，表示將為所有受到這起事件影響的人致上哀悼之意。（法新社）

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉在得知殺人案後十分震驚，表示將為所有受到這起事件影響的人致上哀悼之意。（法新社）

2024/07/30 11:27

相關新聞請見︰

英國「兒童舞蹈班」遭少年持刀攻擊 釀2死11傷慘劇

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國默西賽德郡（Merseyside）利物浦（Liverpool）北方的海濱小鎮紹斯波特（Southport）29日發生持刀砍人事件，小鎮內一間兒童舞蹈教室遭到1名17歲少年持刀闖入砍殺，造成2名兒童死亡，另有11人受傷。英國國王查爾斯三世（King Charles III）得知此事後對此十分震驚，為所有受到這起事件影響的人致上哀悼之意。

英國白金漢宮在社群平台「X」發表查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）對這起事件的聲明，查爾斯三世表示，他和妻子聽聞這起極為可怕的事件後深感震驚，我們向死者、傷者的家屬親友，以及所有受到這次襲擊事件影響的人致以最深切的哀悼、祈禱和同情。

英國王儲威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也在官方「X」帳號發文表示：「身為父母，我們無法想像死傷者的家屬親友們正在經歷些什麼，我們向所有受到這場可怕且令人髮指的攻擊影響的人祈禱。」兩人也感謝救護人員，儘管當下遇到可怕狀況，但在當地社群最需要你們的時候，仍展現同理心及專業精神。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則表示，紹斯波特傳來可怕且令人震驚的消息，他與所有受到影響的人同在，同時也改謝警方與救護部門迅速反應。施凱爾表示，隨著事件發展，他會隨時了解最新狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英德簽署聯合防務協議 加強國防合作與北約力量
2024/07/25 08:51

英德簽署聯合防務協議 加強國防合作與北約力量
英國新政府公布優先簽署貿易協議國 南韓印度入列
2024/07/30 05:45

英國新政府公布優先簽署貿易協議國 南韓印度入列

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
英國「兒童舞蹈班」遭少年持刀攻擊 釀2死11傷慘劇
2024/07/30 08:11

英國「兒童舞蹈班」遭少年持刀攻擊 釀2死11傷慘劇
讚啦！全球航空「行李託運出包率」 台灣當「優等生」排全球前5
2024/07/26 10:34

讚啦！全球航空「行李託運出包率」 台灣當「優等生」排全球前5

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
「噴火式」彩繪颱風戰機首注「永續燃料」 大秀英國Air Tattoo航空展
2024/07/26 11:24

「噴火式」彩繪颱風戰機首注「永續燃料」 大秀英國Air Tattoo航空展
英國「獵狼犬」變身「雷射戰車」 50kW高能武器試射成功
2024/07/25 14:40

英國「獵狼犬」變身「雷射戰車」 50kW高能武器試射成功
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播