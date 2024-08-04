孟加拉爆發新一輪反政府示威！已至少32死 政府宣布無限期宵禁

孟加拉4日爆發新一輪反政府示威。（路透）

2024/08/04 20:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉學生團體上月因反對公務員職缺配額制度在全國發起抗議活動，並進一步升級為針對總理哈西娜（Sheikh Hasina）的示威運動，成為哈西娜執政15年來最嚴重的動亂，警方出動鎮壓，造成200多人身亡，引發國際關注。今天（4日）成千上萬名孟加拉人再次走上街頭，要求哈西娜下台，反政府抗議人士與警方爆發衝突，已知至少32人喪生，該國緊急宣布實施宵禁。

綜合外媒報導，幾天以前孟加拉警方才表示希望結束與發起示威之學生團體的暴力衝突，但反政府示威於今天展開最新一輪抗議行動，該國包括首都達卡（Dhaka）、博格拉（Bogra）、巴布納（Pabna）、朗布爾（Rangpur ）等多個地區再次爆發動亂，警方使用催淚瓦斯和橡膠子彈驅趕示威者，反而使衝突擴大，目前已知至少32人在今天的動亂中喪生，約200人受傷。

請繼續往下閱讀...

有消息人士表示，在首都達卡，行動裝置上的網路存取已被暫停，一些網路供應商透露收到政府命令關閉。孟加拉電信管理委員會（BTRC）宣稱，達卡的4G網路服務暫時停止，但寬頻服務將繼續。不過沒有網路服務，人們就無法在行動裝置上使用網路通訊，消息人士並未透露網路服務何時恢復正常。

另外，孟加拉內政部今天緊急宣布，週日傍晚6點（台灣時間4日晚間8點）開始在全國實施無限期宵禁，這是上個月爆發反政府示威以來首次採取此措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法