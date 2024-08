她本應站上奧運舞台！23歲以色列韻律體操女將 遭哈瑪斯殘酷處決

2024/08/04 14:51

〔編譯陳成良/綜合報導〕英國《太陽報》8月2日報導,一段令人心碎的影片再度引起關注,記錄了去年10月7日哈瑪斯襲擊事件中,1名以色列體操選手遭到殘忍殺害的畫面。這段影片不僅喚起人們對這起慘劇的回憶,也引發了對運動員在衝突中遭受傷害的深層思考。

據報導,23歲的卡琳娜‧普里蒂卡(Karina Pritika)是1名極具天分的藝術體操選手,曾代表以色列參加多項國際賽事,被描述為「非常有才華的藝術體操選手」。她原本有望參加2024年巴黎奧運會,展現多年來刻苦訓練的成果。然而,命運卻在去年10月7日戛然而止。

當時,卡琳娜正在以色列南部參加「諾瓦音樂節」(Nova Festival,又稱超新星音樂節Supernova Festival)。影片顯示,1名身穿黑衣的哈瑪斯武裝分子追趕她和好友瑪雅‧海姆(Maya Haim)。武裝分子先是槍殺了身穿深藍色衣服的瑪雅,隨後將槍口對準跪地求饒的卡琳娜,近距離將其射殺。這一幕殘忍的畫面,凸顯了恐怖主義對無辜平民的殘酷。

卡琳娜的親友形容她「總是面帶笑容、笑聲爽朗且樂觀積極」。她的好友兼隊友妮可‧西曼斯基(Nicole Szymanski)則稱讚她是「一個到處散發光芒的女孩」。這些描述勾勒出一個充滿活力和夢想的年輕運動員形象,更加凸顯了這起悲劇的殘酷性。

猶太裔作家達利亞‧庫爾茨(Dahlia Kurtz)在社交平台X上寫道:「以色列韻律體操選手卡琳娜‧普里蒂卡本可以在現在的巴黎奧運會上競技。然而,在目睹最好朋友被謀殺後,她跪地懇求活命,卻因為是猶太人而被處決。這將刺痛你的心。」

這起慘案發生在雷伊姆(Re'im)基布茲(Kibbutz,以色列一種常見的集體社區體制)附近,當時哈瑪斯武裝分子在諾瓦音樂節上殺害了數百人。根據以色列政府統計,10月7日當天共有約1200人遇難,另有250人被綁架。

卡琳娜和瑪雅原本在特拉維夫(Tel Aviv)的一家餐廳工作,並計劃一同前往南美旅行。她們的機票原定在音樂節屠殺發生後幾週內出發。然而,這次音樂節卻成為她們生命的終點。

This will punch you in your heart.



Israeli rhythmic gymnast Karina Pritika could have competed at the Paris Olympics now.



Instead, after pleading for her life—on her knees—she was executed for being a Jew. This after watching her best friend’s murder. https://t.co/k1NfnP6iBp