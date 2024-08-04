她本應站上奧運舞台！23歲以色列韻律體操女將 遭哈瑪斯殘酷處決
〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《太陽報》8月2日報導，一段令人心碎的影片再度引起關注，記錄了去年10月7日哈瑪斯襲擊事件中，1名以色列體操選手遭到殘忍殺害的畫面。這段影片不僅喚起人們對這起慘劇的回憶，也引發了對運動員在衝突中遭受傷害的深層思考。
據報導，23歲的卡琳娜‧普里蒂卡（Karina Pritika）是1名極具天分的藝術體操選手，曾代表以色列參加多項國際賽事，被描述為「非常有才華的藝術體操選手」。她原本有望參加2024年巴黎奧運會，展現多年來刻苦訓練的成果。然而，命運卻在去年10月7日戛然而止。
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當時，卡琳娜正在以色列南部參加「諾瓦音樂節」（Nova Festival，又稱超新星音樂節Supernova Festival）。影片顯示，1名身穿黑衣的哈瑪斯武裝分子追趕她和好友瑪雅‧海姆（Maya Haim）。武裝分子先是槍殺了身穿深藍色衣服的瑪雅，隨後將槍口對準跪地求饒的卡琳娜，近距離將其射殺。這一幕殘忍的畫面，凸顯了恐怖主義對無辜平民的殘酷。
卡琳娜的親友形容她「總是面帶笑容、笑聲爽朗且樂觀積極」。她的好友兼隊友妮可‧西曼斯基（Nicole Szymanski）則稱讚她是「一個到處散發光芒的女孩」。這些描述勾勒出一個充滿活力和夢想的年輕運動員形象，更加凸顯了這起悲劇的殘酷性。
猶太裔作家達利亞‧庫爾茨（Dahlia Kurtz）在社交平台X上寫道：「以色列韻律體操選手卡琳娜‧普里蒂卡本可以在現在的巴黎奧運會上競技。然而，在目睹最好朋友被謀殺後，她跪地懇求活命，卻因為是猶太人而被處決。這將刺痛你的心。」
這起慘案發生在雷伊姆（Re'im）基布茲（Kibbutz，以色列一種常見的集體社區體制）附近，當時哈瑪斯武裝分子在諾瓦音樂節上殺害了數百人。根據以色列政府統計，10月7日當天共有約1200人遇難，另有250人被綁架。
卡琳娜和瑪雅原本在特拉維夫（Tel Aviv）的一家餐廳工作，並計劃一同前往南美旅行。她們的機票原定在音樂節屠殺發生後幾週內出發。然而，這次音樂節卻成為她們生命的終點。
This will punch you in your heart.— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ （@DahliaKurtz） July 28, 2024
Israeli rhythmic gymnast Karina Pritika could have competed at the Paris Olympics now.
Instead, after pleading for her life—on her knees—she was executed for being a Jew. This after watching her best friend’s murder. https://t.co/k1NfnP6iBp