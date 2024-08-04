川普與賀錦麗何時辯論兜不攏 雙方互相叫陣

針對9月的辯論時間及舉辦方式，川普與賀錦麗兩人各有看法。（美聯社）

2024/08/04 09:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普2日宣布，他已同意《福斯新聞》於9月4日與民主黨總統候選人賀錦麗進行辯論，且不再參加先前同意由《ABC新聞》主持的辯論。川普3日發文聲稱，希望能在9月4日看到賀錦麗，隨後諷刺地說：「還是我當天不會看到她？」對此賀錦麗陣營則回擊，聲稱川普「怕了」，選擇逃避他先前已同意舉辦的辯論。

綜合外媒報導，川普先前與美國總統拜登競選時，兩人都同意9月10日在《ABC新聞》舉行第二次辯論，不過隨著拜登退選、賀錦麗成為民主黨總統候選人，川普對於辯論的想法似乎有所改變。川普3日就宣布，他已同意《福斯新聞》，於9月4日與賀錦麗進行總統辯論，現場將會有觀眾參與；針對先前約定好的《ABC新聞》主持的辯論，川普表示因為拜登已退選，所以他也不再參加。

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賀錦麗3日表示，將按照原定計畫參加9月10日的辯論，並說：「有趣的是，辯論從『任何時間任何地點』變成『特定時間與特定的安全地點』，9月10日我會去辯論，就像川普同意的那樣，我希望到時能看到他出現。」

賀錦麗競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）3日強調，川普「怕了」，試圖退出他先前同意要進行的辯論，轉而尋求《福斯新聞》的保護。

川普3日在社群平台「真相社交」（Truth Social）發文稱「賀錦麗不敢」，他會在9月4日看到她，隨後川普開酸：「還是我當天不會看到她？」由於川普已宣布退出9月10日的《ABC新聞》辯論，目前還不清楚《ABC新聞》會如何調整當天的活動行程。

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