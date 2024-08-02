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擔憂中東衝突 全球航空閃避伊朗、黎巴嫩領空

多家航空公司因擔憂中東衝突擴大，已避免航班飛越伊朗與黎巴嫩領空。圖為上月28日旅客在黎巴嫩首都貝魯特的國際機場的航廈內觀看航班顯示板。（路透）

多家航空公司因擔憂中東衝突擴大，已避免航班飛越伊朗與黎巴嫩領空。圖為上月28日旅客在黎巴嫩首都貝魯特的國際機場的航廈內觀看航班顯示板。（路透）

2024/08/02 18:15

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於伊朗扶持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的高層，日前先後遭狙殺，令外界擔心中東衝突恐更為擴大，全球多家航空公司已避免飛越伊朗與黎巴嫩領空，或直接取消飛往以色列與黎巴嫩的航班。

根據路透，新加坡航空（Singapore Airlines）透過聲明表示，該航航班自2日凌晨起停止飛越伊朗領空並改用替代航線；航班追蹤應用程式Flightradar24的數據顯示，飛往倫敦希斯洛機場的新航航班2日稍早飛越伊朗以北的土庫曼與亞塞拜然上空，而非如前日般飛越伊朗。

Flightradar24的數據也顯示，台灣的長榮航空與中華航空2日飛往荷蘭阿姆斯特丹的航班，看似也避開過去會飛越的伊朗上空。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP已建議，亞洲與歐洲之間的航班應避免飛越伊朗與伊拉克領空；此外，包括歐美在內的許多航空公司，早已避免飛越伊朗上空，特別是在今年4月伊朗與以色列爆發飛彈與無人機互襲之後。

不過，仍有多家航空公司2日照樣飛越伊朗，包括阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空（Etihad）、阿聯酋航空（Emirates）與杜拜航空（FlyDubai），以及卡達航空（Qatar Airways）與土耳其航空（Turkish Airlines）。

過去2天，印度航空（Air India）、德國漢莎航空集團（Lufthansa Group）、美國的聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air），以及義大利航空（ITA Airways），皆表示已暫停飛往以色列特拉維夫的航班。

此外，上月27日以色列佔領的戈蘭高地遇襲後，多家航空公司本週已取消或延後飛往黎巴嫩首都貝魯特的航班；1日，加拿大政府以軍事活動危及飛航安全為由，通知加國的飛機避開黎巴嫩領空1個月。

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