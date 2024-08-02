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「印度神童」阿南德來台！ 沈榮欽列出唬爛史：也太廉價了

「印度神童」阿南德8月初來台參加亞洲區塊鏈高峰會。（圖擷取自Abhigya Anand臉書）

「印度神童」阿南德8月初來台參加亞洲區塊鏈高峰會。（圖擷取自Abhigya Anand臉書）

2024/08/02 17:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因屢次精準預言世界大事而聲明大噪，被外界稱為「印度神童」的占星預言家阿南德（Abhigya Anand）近日秘密抵達台灣，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽PO出阿南德預言失敗紀錄，直言，這樣的神童也太廉價了。

沈榮欽在臉書PO文表示，印度神童 Abhigya Anand 來台，他之所以出名是因為在一個YT影片中「預言在2019年11月到2020年4月間會爆發 Covid-19」，不過這很早就被指出並非事實，而完全是炒作的結果，例如在倫敦帝國學院的理論物理與數學研究人員 Raziman T.V. ，在2020年5月，也就是他預言事件發生期（2019/11 - 2020/4）後一個月，整理了他當時在同一個影片的預言。

神童：「與伊朗的戰爭或許即將爆發，同時可能爆發印巴戰爭。」

結果：錯誤。

神童再強調一次前面的預言：「99%的機率將爆發戰爭」

結果：錯誤。

神童：「11月4日，金價大幅上漲到高點。」

結果：錯誤。

神童：「11月21日，銀價大幅將飆升。」

結果：錯誤。

神童：「 一般人連一克黃金都買不起。」

結果：錯誤。

神童：「火星和土星將在3月31日下午4:30 開始緊密相合。全世界都將遭受災難，戰爭可能從這一刻開始。」

結果：錯誤。

神童：「經濟災難將至，金價將隨石油上漲。」

結果：與預言相反，油價下跌，四月份下跌幅度尤大。

最重要的地方來了，這是神童之所以爆得大名的原因，他說：「疾病將在全世界廣泛傳播。如果沒擴散到全世界，至少印度將會受到重創。」

不清楚他是否指 Covid-19，如果是的話，他完全沒有提到發源地中國。

沈榮欽直言，在一連串具體的預言錯誤之後，最後因為一個模稜兩可還不算正確的預言擦邊，就宣稱他預言正確？這樣的神童也太廉價了，如果不是卡提諾神學院畢業的，還不如電影《王牌神棍》的娛樂價值更高些。

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