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日本首位漫畫家議員赤松健：AI公司應與漫畫家分享1％利潤

日本參議員赤松健表示，許多漫畫創作者對於作品可能被科技公司擅自利用來訓練AI感到厭惡，建議這些公司與創作者分享利潤，以鼓勵相關產業。示意圖。（美聯社）

日本參議員赤松健表示，許多漫畫創作者對於作品可能被科技公司擅自利用來訓練AI感到厭惡，建議這些公司與創作者分享利潤，以鼓勵相關產業。示意圖。（美聯社）

2024/08/02 15:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首位漫畫家議員赤松健最近接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪時提到，由於人們愈來愈擔心生成式人工智慧（AI）對創意產業的影響，他呼籲AI公司與內容創作者分享部分利潤，以鼓勵這個行業。

隸屬於日本執政黨自民黨的赤松健，著有「魔法老師」、「純情房東俏房客」等知名作品，在2022年當選參議員。他在專訪中建議，AI公司可以撥出約1％的利潤來資助文化產業，「事實上，許多創作者正因為AI而失去創作動力，我認為我們需要（AI公司）承諾再投資，以『善意』的方式鼓勵這個行業」。

赤松強調，有關這種模式的想法仍處於早期階段，但他認為這應由AI公司和行業團體之間自願訂立合約或協議，而非由法律規定。

赤松表示，網路上的創作者對生成式AI的看法大多仍非常負面，許多人對於自己在網路上發布的作品可能被AI公司蒐集，並在未經他們同意的情況下用於訓練AI感到「厭惡」。

日本政府最近制定向海外擴大推廣漫畫和動漫的計畫，同時也承諾將日本打造成「世界上對AI最友好的國家」，這使得在保護創作者的政策和針對AI的政策之間取得平衡變得更具挑戰性。

赤松表示，日本應對限制AI的法律保持謹慎，不僅是因為自民黨的親商政策，也是為了保護創作者。由於從法律角度來看，很難確定一件藝術品是由電腦或真人製作，他擔心限制AI訓練也可能會導致言論自由受限，例如限制漫畫家參考過去或粉絲的創作來產出衍生作品。

他補充說，如果創作者被禁止引用或參考其他作品的內容，以產出不同的東西，日本漫畫和動漫產業將會消亡。

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