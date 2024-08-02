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中國武漢傳地面大範圍塌陷 記者採訪遭質問：為何要報導

中國湖北武漢昨驚傳大面積地面塌陷，外界質疑起因與地鐵施工有關，受此影響行經該路段的高鐵限速運行，附近社區的天然氣也停止供應，居民則被要求盡量不要出門。（圖擷自極目新聞）

中國湖北武漢昨驚傳大面積地面塌陷，外界質疑起因與地鐵施工有關，受此影響行經該路段的高鐵限速運行，附近社區的天然氣也停止供應，居民則被要求盡量不要出門。（圖擷自極目新聞）

2024/08/02 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北武漢昨驚傳大面積地面塌陷，外界質疑起因與地鐵施工有關，受此影響行經該路段的高鐵限速運行，附近社區的天然氣也停止供應，居民則被要求盡量不要出門。有消息更傳出，有媒體想進行訪問，不料工作人員竟稱「您覺得這個事情是可以隨意報導的嗎？這種事情不是說你說可以報就可以報。」

綜合媒體報導，位於武漢市的江岸區后湖大道與文博路交叉口一帶，於昨日下午2點多驚傳地面大範圍塌陷，據指該處位於眾聯天美國際小區的門口，住戶表示在下午3點左右接獲路面塌陷的通知，在傍晚6點更獲悉社區天然氣停止供應。另外途經該區段的漢十高鐵也限速運行，進出漢口火車站的列車受到影響。

媒體報導指該處呈橢圓形塌陷，連一旁的欄杆也跟著傾斜，據指正在修建的武漢地鐵12號線也從該地點附近穿過，因此民眾懷疑起因與修建地鐵有關，也有人表示該處本來就是填湖造地，地質鬆軟。

對此有媒體去電詢問江岸區塔子湖街道辦事處，不料工作人員竟稱不了解情況，並對記者稱「您覺得這個事情是可以隨意報導的嗎？這種事情不是說你說可以報就可以報」。針對記者追問細節，工作人員也稱「你為什麼要報導武漢的事情？您可以找現場的人，但是現場人號碼我現在沒有辦法給您」。隨即還掛斷電話。

據指媒體也致電江岸區應急管理局，但工作人員也稱不了解情況，還要記者上網找一下現場人員的電話。記者也有致電江岸區委宣傳部，但電話也一直未能接通。

據指正在修建的武漢地鐵12號線也從該地點附近穿過，因此民眾懷疑起因與修建地鐵有關，也有人表示該處本來就是填湖造地，地質鬆軟。（圖擷自觀察者網）

據指正在修建的武漢地鐵12號線也從該地點附近穿過，因此民眾懷疑起因與修建地鐵有關，也有人表示該處本來就是填湖造地，地質鬆軟。（圖擷自觀察者網）

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