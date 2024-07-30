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整條產業皆陷價格戰 中國汽車零件商掀倒閉潮

中國汽車漫長的價格戰也殃及零件商。（法新社）

中國汽車漫長的價格戰也殃及零件商。（法新社）

2024/07/30 23:04

〔編譯魏國金／台北報導〕中國汽車漫長的價格戰已禍延零件商。韓國媒體《BusinessKorea》報導，中國汽車零件公司陸續倒閉，這是汽車產業削減成本，並延後對零件商付款而引發的一場財務危機。

報導引述中國媒體報導說，多家中國汽車零件商近期倒閉或陷入困境，而且不僅是小型零件商，還包括大型零件商也陷入該處境。

造成該困境的原因是汽車零件產業的過度價格戰，1名業界人士說，「當前的市場是處於持續割喉競爭的狀態，必須降價來吸引新買家；先前以年為基礎設定的降價目標，現在需要依季度設定」。

另1名大型汽車零件公司的高級主管說，「今年汽車零件買家希望降價20%，考量到供應商的利潤通常僅有12個百分點，這是很難談判的；除了少數握有頂尖技術的企業，多數汽車零件公司為了留住客戶，不惜虧本滿足要求」。

報導說，除了削減成本外，延後付款也對汽車零件供應商造成壓力。1名業界人士說，「過去客戶付款週期是3個月，現在延長至9個月」，該中國媒體向數家汽車零件商查證，發現下單企業的付款期限長達6個月至1年。

一些觀察人士憂心過度削價競爭將導致品質下滑，1名汽車智慧天線供應商說，「俗話說，1分錢1分貨，這將導致產業標準的下滑」。他補充，「如果你努力壓低價格，或許比對手省了10%至15%費用，但若將價格壓低超過50%，這些產品就不能看成是正常產品了」。

事實上，中國車市激烈的價格戰連汽車巨頭也「凍未條」。中國吉利控股集團董事長李書福6月時指出，中國汽車產業的「內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，也是舉世無雙」，然而「無窮無盡的內卷，簡單粗暴的價格戰，結果就是偷工減料、造假銷售、不合規的無序競爭」。

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