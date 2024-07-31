為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國網紅靖國神社撒尿塗鴉 共犯旅居日本中國男被起訴

中國男網紅「鐵頭」在靖國神社石柱塗鴉、撒尿，甚至拍影片炫耀。（擷取自微博）

中國男網紅「鐵頭」在靖國神社石柱塗鴉、撒尿，甚至拍影片炫耀。（擷取自微博）

2024/07/31 00:32

〔中央社〕中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音，住在日本的29歲中國籍男子姜卓君協助他購買噴漆，日前遭到逮捕，30日被東京地檢署以涉嫌毀損財物、不尊敬禮拜場所等罪名起訴。

產經新聞報導，警視廳公安部也以同樣罪名針對36歲中國公民董光明（鐵頭），以及25歲中國公民許來玉發出逮捕令，兩人目前均已返回中國。

起訴書表示，姜姓被告和董某、許某合謀，於5月31日在靖國神社石柱上以紅漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所），造成約462萬日圓（約新台幣98萬元）損失，並犯下對禮拜場所不敬的罪行。

所謂「不尊敬禮拜場所罪」是指對佛堂、墓地等宗教禮拜場所不敬，最高可處6個月以下監禁，或是最高10萬日圓以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
到靖國神社塗鴉撒尿 中國網紅「鐵頭」隔海叫囂：我下次還會幹！
2024/07/10 22:18

到靖國神社塗鴉撒尿 中國網紅「鐵頭」隔海叫囂：我下次還會幹！
日網友曝奈良鹿遭中國遊客踹打 引日人暴怒撻伐
2024/07/22 17:37

日網友曝奈良鹿遭中國遊客踹打 引日人暴怒撻伐

力行作育英才60載 學測分科滿級都精彩
到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」
2024/07/10 06:13

到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」
中國網紅「鐵頭」放話再犯靖國神社 日本名醫加碼懸賞10萬美元逮人
2024/07/12 06:03

中國網紅「鐵頭」放話再犯靖國神社 日本名醫加碼懸賞10萬美元逮人

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
自由說新聞》靖國神社石柱遭噴漆！中網紅作案影片曝光！小粉紅自嗨喊支持
2024/06/02 15:51

自由說新聞》靖國神社石柱遭噴漆！中網紅作案影片曝光！小粉紅自嗨喊支持
孬！ 中國網紅撒尿、塗鴉日本靖國神社石柱 隔天馬上逃回上海
2024/06/03 18:08

孬！ 中國網紅撒尿、塗鴉日本靖國神社石柱 隔天馬上逃回上海
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播