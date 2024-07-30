以軍撤出汗尤尼斯 加薩當局：約300人遭波及喪生

以色列軍隊撤出後，部分巴勒斯坦民眾返回汗尤尼斯。（法新社）

2024/07/30 22:30

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列部隊22日開始在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）獵捕哈瑪斯（Hamas）成員，行動一直持續到昨晚才撤軍。而加薩當局今（30）日指出，以軍這次行動造成超過255名巴勒斯坦人死亡，上百人受傷，仍有30多人下落不明。

綜合半島電視台（Al-Jazeera）、《路透》報導，加薩當局媒體辦公室指出，在為期8天的以色列軍事行動期間，汗尤尼斯地區共有255名民眾喪生，逾300人受傷，且至少有30人行蹤成謎。

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加薩民防機構稍早則在社群平台Telegram上宣稱，汗尤尼斯地區約有300人喪生，這一數字與加薩媒體部門提供的數據略有出入。

汗尤尼斯的軍事行動告一段落後，以色列隨即又要求加薩走廊中部城市布賴吉（Al-Bureij）的民眾撤離，行動顯然是在為下一階段的攻擊做準備。

有醫護人員指出，鄰近布賴吉的努塞拉特地區（Al-Nuseirat）遭到以色列空襲，期間共造成10人死亡，而這些罹難者才剛從布賴吉逃出，而以色列另一起針對布賴吉的空襲則殺害了4名巴勒斯坦人。

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