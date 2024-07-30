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悚！泰獨居男暴斃1週無人知 30多隻狗啃屍腿只剩骨

泰國曼谷1名62歲男子養了30多隻狗，屋內到處都是垃圾及狗大便。（擷取自@anthraxxx781/X）

泰國曼谷1名62歲男子養了30多隻狗，屋內到處都是垃圾及狗大便。（擷取自@anthraxxx781/X）

2024/07/30 14:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷1名62歲男子在家中暴斃無人知曉，這段期間屍體被屋內30多隻狗狗啃食到體無完膚，其左腿甚至被吃到只剩骨頭，場面十分驚悚。

綜合泰媒報導，泰國警方27日獲報趕往空三華縣（Khlong Sam Wa）1處民宅，發現屋內環境十分髒亂，到處都是垃圾與狗屎，62歲屋主阿塔普（Attapol）則倒臥在2樓床邊，10多隻狗狗正在啃咬他的屍體，左腿甚至被吃到只剩下骨頭。

鄰居宋彭透露，阿塔普每天固定開車前往市場購物，但最近1週都沒看到本人，按他家門鈴也無人回應，擔心是否遭遇不測於是報警求助。

法醫研判，阿塔普至少死亡超過1個禮拜，沒有任何他殺跡象，目前尚未查出確切死因。至於阿塔普留下的30多隻狗狗，將由The Voice慈善基金會代為照顧。

The Voice基金會透露，「所有狗的狀況都令人擔憂，我們需要檢查牠們是否營養不良以及其他併發症，因為牠們的飼養條件不衛生，房間裡積累了大量狗屎。」

該基金會早在2017年就接到有民眾投訴阿塔普未盡飼主責任，長期追蹤後發現每週都有狗狗死亡。當時共有40多隻狗，原本商量好由他們接手一半進行絕育，阿塔普卻跑到警局聲稱基金會私闖民宅。不過最終雙方達成協議，如果阿塔普去世，這些狗狗將委託給基金會照顧。

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