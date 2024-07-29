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乘客生病竟釀成「生化危害」 美聯航班機急轉降、機組員狂吐

美聯航UA2477班機一名乘客因身體不適衍生出「生物危害物質」，導致機組人員嘔吐，該班機緊急轉降。（路透）

美聯航UA2477班機一名乘客因身體不適衍生出「生物危害物質」，導致機組人員嘔吐，該班機緊急轉降。（路透）

2024/07/29 13:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空一架編號UA2477的班機28日上午員並從德州休士頓飛往波士頓，沒想到機上出現「生物危害」狀況，導致乘客與機組人員嘔吐，班機不得不轉降於維吉尼亞州的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），並針對機艙進行徹底清潔。

綜合外媒報導，UA2477班機飛行途中有一名乘客因身體不適衍生出「生物危害物質」，導致機艙內多名機組人員與乘客噁心想吐，惡臭氣味瀰漫機艙內，讓許多乘客紛紛索取口罩或是要求配戴氧氣面罩。

據機師與空中交通管制人員的對話錄音檔顯示，當時飛行員表示：「我和機組員談過，機內狀況聽起來很糟，機組人員們正在嘔吐，周邊的乘客都在要口罩，面臨這種生物危害狀況，飛機需要提前降落。」

杜勒斯國際機場方面表示，當UA2477班機抵達機場時，機上155名乘客和6名機組人員都不需要醫療協助。聯合航空表示，目前UA2477班機正在進行徹底清潔，正努力讓乘客盡快前往波士頓。不過聯合航空並沒有透露造成「生物危害」的相關「物質」為何。

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