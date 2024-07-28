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美懷俄明州小飛機墜毀釀7死 福音音樂協會名人堂樂團3人罹難

美國懷俄明州小飛機墜毀造成7人喪命，其中3人為福音音樂協會名人堂四重唱樂團The Nelons的成員。（圖擷自@AEagle98704「X」帳號）

美國懷俄明州小飛機墜毀造成7人喪命，其中3人為福音音樂協會名人堂四重唱樂團The Nelons的成員。（圖擷自@AEagle98704「X」帳號）

2024/07/28 13:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1架單引擎螺旋槳飛機皮拉圖斯PC-12/47E，26日下午1時許在懷俄明州坎貝爾郡墜毀，造成機上7人全數喪命，其中3人為福音音樂協會（Gospel Music Association）名人堂四重唱樂團The Nelons的成員。

據《美聯社》報導，The Nelons唯一沒搭上飛機的成員奧特姆（Autumn Nelon Streetman）表示，樂團罹難者包括她的母親、樂團聯合創辦人凱莉（Kelly Nelon Clark）、她的父親傑森（Jason Clark）以及她的姊妹安柏（Amber Nelon Kistler）。

奧特姆指出，其餘4名死者分別為安柏的丈夫內森（Nathan Kistler）、樂團助理和她們一家的好友霍奇斯（Melodi Hodges）、機師拉里（Larry Haynie）和機師的妻子梅麗莎（Melissa Haynie）。

福音音樂公司Gaither Music Group表示，The Nelons的成員是準備到阿拉斯加參加福音郵輪活動。美國國家運輸安全委員會發言人霍洛威（Keith Holloway）透露，目前的跡象顯示飛機是因為自動駕駛儀問題墜毀，初步調查報告將在30天內發布。

The Nelons於2016年入選福音音樂協會名人堂，曾奪得10項金鴿獎（GMA Dove Award），包括年度歌曲和年度專輯獎等等。

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