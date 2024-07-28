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以色列空襲加薩學校 釀至少30人亡

以色列27日空襲加薩一處難民安置學校，造成至少30人死亡，包含15名孩童與8名婦女在內。（路透）

以色列27日空襲加薩一處難民安置學校，造成至少30人死亡，包含15名孩童與8名婦女在內。（路透）

2024/07/28 13:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦衛生當局27日表示，以色列當天空襲加薩一處難民安置學校，造成至少30人死亡，以方指出該次攻擊為瞄準學校內的武裝份子，據哈瑪斯組織聲明稱，這次攻擊統計已有15名孩童和8名婦女喪生，並有超過百人受傷。

根據《路透》報導，以色列軍方表示，27日空襲是針對學校內的武裝份子，並已盡全力降低平民受傷風險，空襲發生後，救護車開始湧向艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital），部分民眾徒步抵達醫院，衣物上布滿血跡。

《路透》指出，隨後開始有民眾返回被轟炸的地方找尋自身物品，空襲亦引發火勢，學校成斷垣殘壁，一位住在學校的難民阿里（Um Hasan Ali）表示，她先前帶著女兒前往埃及治療，返回加薩才數個月，現在她的女兒又在攻擊中受傷，被送往醫院治療。

以色列表，哈瑪斯組織持續利用平民當作人肉盾牌，在加薩人口稠密地區、學校、醫院展開活動，但哈瑪斯組織予以否認，以色列聲明稱，「哈瑪斯恐怖份子利用學校作為藏匿處，在校內指揮並策劃多起對以色列部隊的襲擊，將大量武器安置在學校內」。

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