正副總統「女女配」？ 民主黨人坦言美國還沒準備好

美國密西根州民主黨籍女州長惠特梅爾（右2）日前表明正副總統候選人當然可以是「女女配」。圖為2020年3月9日，惠特梅爾與現已貴為準民主黨總統候選人的賀錦麗（左1）在底特律同台為拜登（左2）造勢造勢。（美聯社檔案照）

2024/07/27 22:03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨早在1984年就推舉女性擔任副總統候選人，共和黨晚了20多年直到2008年才比照辦理；至於現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）則是美國史上第3位被主要政黨提名、首位順利當選的女副總統候選人。

而今隨著賀錦麗由副轉正問鼎總統寶座，民主黨是否會再次締造新紀錄，推出史無前例的正副總統「女女配」？美國政治新聞網站Politico說，民主黨內挺賀派雖樂見其成，但也坦承，美國還沒準備好接受正副總統「女女配」。

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「女女配」之議在本週稍早的1場新罕布夏州杜倫（Durham）的競選活動上甚囂塵上，代賀錦麗來此拜票的密西根州女州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）當時受訪時直言，美國選總統向來是男男配，當然也能是女女配；多名女州長已證明女性的領導能力與會是偉大的領導人，「女人懂得怎麼把事做好。所以雙姝更勝女單。」

但部分賀錦麗支持者對「女女配」持保留態度。新州民主黨人漢米爾頓（Alison Hamilton）就說，她不知道美國是否已準備好接受「女女配」；其妹科利爾（Jan Collier）則表明，他們來杜倫是為了挺賀錦麗，「女女配？我不知道。」

除了惠特梅爾，曾是羅德島州女州長的現任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），也被點名有機會成為賀錦麗的副手搭檔，而且雷蒙多25日也在受訪時論及「女女配」，表示深信美國「絕對」準備好接受雙姝搭檔選總統。

Politico指出，賀錦麗的處境類似2016年民主黨總統候選人希拉蕊－－兩人皆為參選美國總統的女性，以及其對手都是被斥為歧視女性的前總統川普。希拉蕊當年選擇與男性搭檔競選。

但與希拉蕊不同的是，賀錦麗只剩不到百日就要與川普一決勝負，「女女配」恐淪為不必要的競選風險。民主黨策士馬許（Mary Anne Marsh）說，美國迄今還沒選出過女總統，雖說還是可以認為這樣的美國會支持「女女配」，但「你要賭這麼大嗎？」

新州民主黨黨代表莫斯利（Maxine Mosley）一語道破問題關鍵。儘管她認為美國是時候該選出女總統了，但並不支持「女女配」，理由是美國社會目前撕裂嚴重，「我不確定我們是否準備好（接受女女配）了」。

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