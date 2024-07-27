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批烏克蘭和談說詞矛盾 俄外長：才不聽他們說啥

俄羅斯外長拉夫羅夫（左）25日在寮國永珍與中國外長王毅（右） 舉行會談。（法新社）

俄羅斯外長拉夫羅夫（左）25日在寮國永珍與中國外長王毅（右） 舉行會談。（法新社）

2024/07/27 19:15

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）27日表示，烏克蘭就和平談判所發表的聲明自相矛盾，他才不聽。

烏克蘭外長庫列巴本週稍早訪問，烏國總統澤倫斯基隨即表示，北京當局已就支持烏克蘭領土完整發出「明確信號」；26日，庫列巴接受烏國媒體訪問論及訪中行時也說，烏克蘭不能被逼著與俄羅斯談判，以調停人自居的中國尊重烏克蘭的領土完整。

27日，刻在寮國首都永珍出席東南亞國協（ASEAN）外長會議的拉夫羅夫在場外答覆俄媒的提問時，對澤、庫二人的發言不屑一顧。

拉夫羅夫說，庫列巴「並非第一次這麼說，（他）有時還說過完全相反的話…他們（烏方）不久前才論及談判。澤倫斯基談到準備好最終與俄羅斯代表坐上談判桌。說實話，我才不聽他們（說的話）」。

全球多國領袖今年6月中曾齊聚瑞士出席首場烏克蘭和平會議，但俄羅斯並未受邀，中國則缺席；本月稍早，澤倫斯基表示希望在11月舉辦第2場烏克蘭和平會議，以及應該邀請俄國代表出席。

拉夫羅夫還提及25日在永珍與中國外長王毅舉行會談時，兩人曾論及庫列巴與王毅24日的廣州會面；拉夫羅夫稱俄方「感覺中國的立場並未改變」，北京堅持任何和談的形式都必須「為各方所接受」。

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