為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

退選後首度全美演說 拜登：我已將火炬傳給新一代

拜登表示，他決定最好的前進方式就是將火炬傳遞給新一代，這是團結美國的最佳方式。（法新社）

拜登表示，他決定最好的前進方式就是將火炬傳遞給新一代，這是團結美國的最佳方式。（法新社）

2024/07/25 09:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，美東時間24日晚間8點（台灣時間25日上午8點）在白宮橢圓形辦公室對全美發表退選後首度演說。拜登表示，他決定最好的前進方式就是將火炬傳遞給新一代，這是團結美國的最佳方式。

綜合外媒報導，拜登此次發表演說是退選後首度公開演說，拜登表示：「我尊敬這個辦公室，但我更愛我的國家。擔任你們的總統是我一生的榮幸，但為了捍衛民主，民主正處於危險之中，這比任何頭銜都更重要。我從『為美國人工作』這件事獲得許多力量與喜悅。」

拜登強調，他相信他作為總統的成績、在世界上的領導力、對美國未來的願景，都值得連任，但沒有什麼事可以阻止我們去拯救民主，包括個人志向在內。拜登表示，他認為「向前邁進」的最好方法，就是將火炬傳遞給下一代，這也是團結國家的最好作法。

拜登指出，在幾個月後，美國人民將選擇美國的未來道路。拜登說：「我已做出我的選擇、表明我的觀點。我要感謝我們偉大的副總統賀錦麗、她經驗豐富、堅強、有能力。她是最好的合作夥伴，也是我們國家的領導人。現在選擇將取決於你們，美國人民，你們將做出選擇。」

針對最後6個月的總統任期，拜登表示他會持續發展經濟，捍衛個人自由與公民權利，以及對抗極端主義，讓美國不再發生政治暴力；在國際外交方面，拜登表示他會努力結束加薩戰爭，為中東帶來平平安全，也將會持續阻止俄羅斯侵略烏克蘭，同時讓北大西洋公約組織（NATO）變得無比強大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜登退選見效？ 《路透》民調：賀錦麗44％領先川普42％
2024/07/24 07:53

拜登退選見效？ 《路透》民調：賀錦麗44％領先川普42％
川普陣營出招！控賀錦麗「盜用」拜登9000萬美元競選資金
2024/07/24 16:31

川普陣營出招！控賀錦麗「盜用」拜登9000萬美元競選資金

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
《CNN》民調：川普49％領先賀錦麗46％
2024/07/25 07:50

《CNN》民調：川普49％領先賀錦麗46％
外媒曝賀錦麗「霸凌」下屬黑歷史 白宮之路面臨挑戰
2024/07/24 15:33

外媒曝賀錦麗「霸凌」下屬黑歷史 白宮之路面臨挑戰

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播