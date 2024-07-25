退選後首度全美演說 拜登：我已將火炬傳給新一代

拜登表示，他決定最好的前進方式就是將火炬傳遞給新一代，這是團結美國的最佳方式。（法新社）

2024/07/25 09:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，美東時間24日晚間8點（台灣時間25日上午8點）在白宮橢圓形辦公室對全美發表退選後首度演說。拜登表示，他決定最好的前進方式就是將火炬傳遞給新一代，這是團結美國的最佳方式。

綜合外媒報導，拜登此次發表演說是退選後首度公開演說，拜登表示：「我尊敬這個辦公室，但我更愛我的國家。擔任你們的總統是我一生的榮幸，但為了捍衛民主，民主正處於危險之中，這比任何頭銜都更重要。我從『為美國人工作』這件事獲得許多力量與喜悅。」

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拜登強調，他相信他作為總統的成績、在世界上的領導力、對美國未來的願景，都值得連任，但沒有什麼事可以阻止我們去拯救民主，包括個人志向在內。拜登表示，他認為「向前邁進」的最好方法，就是將火炬傳遞給下一代，這也是團結國家的最好作法。

拜登指出，在幾個月後，美國人民將選擇美國的未來道路。拜登說：「我已做出我的選擇、表明我的觀點。我要感謝我們偉大的副總統賀錦麗、她經驗豐富、堅強、有能力。她是最好的合作夥伴，也是我們國家的領導人。現在選擇將取決於你們，美國人民，你們將做出選擇。」

針對最後6個月的總統任期，拜登表示他會持續發展經濟，捍衛個人自由與公民權利，以及對抗極端主義，讓美國不再發生政治暴力；在國際外交方面，拜登表示他會努力結束加薩戰爭，為中東帶來平平安全，也將會持續阻止俄羅斯侵略烏克蘭，同時讓北大西洋公約組織（NATO）變得無比強大。

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