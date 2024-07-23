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喬治克隆尼表態挺賀錦麗 讚揚拜登挽救民主

民主黨的好萊塢大金主喬治克隆尼（George Clooney，左）23日表態支持賀錦麗。（法新社）

民主黨的好萊塢大金主喬治克隆尼（George Clooney，左）23日表態支持賀錦麗。（法新社）

2024/07/23 22:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登退選後，民主黨展現團結，力挺副總統賀錦麗爭取白宮大位，曾公開呼籲拜登退選的好萊塢名人喬治克隆尼（George Clooney），23日也表態支持賀錦麗。

《美國有線電視新聞網（CNN）》23日報導，喬治克隆尼當天提供給CNN的聲明說，「總統拜登展現真正的領導力，他再一次挽救民主。我們都十分興奮，要在副總統賀錦麗這場歷史性的征途中，盡我們所能支持她」。

拜登在大選首場電視辯論會表現難堪，面臨龐大逼退聲浪，喬治克隆尼也在7月10日投書《紐約時報》，公開呼籲拜登退選，投書中說，他身為民主黨人，是拜登的朋友、也愛拜登，但是辯論會上的拜登，已經不是2010年、2020年所見的拜登，拜登贏不了與時間的搏鬥，民主黨若提名拜登參選總統，不僅不會在總統選舉中獲勝，甚至可能輸掉國會。

喬治克隆尼表態支持，時值賀錦麗21日臨時披掛上陣後，22日晚間已取得2200多名黨代表支持，超過獲得黨內提名所需的將近4000名黨代表半數、1976人支持門檻，比競選團隊原定的24日還早達標；同時小額募款也在24小時內達到驚人的8100萬美元（約26.8億台幣），民主黨人士氣大振。

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