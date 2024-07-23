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劉曉波遺孀劉霞抵達關西機場 預計在日本長居

已故中國人權運動家、諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞。（資料照，美聯社）

已故中國人權運動家、諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞。（資料照，美聯社）

2024/07/23 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已故中國人權運動家、諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，近期受到日本私立大學邀請擔任研究員，並獲得日本政府核發的「文化活動」居留資格簽證。就在昨（21）日，劉霞已從德國抵達關西機場，未來預計長期居住在關西地區。

綜合日媒報導，根據相關人士透露，持有德國護照的劉霞已經獲得日本政府核發的簽證，自今年7月下旬起，將從德國移居至日本。報導指出，曾到日本觀光的劉霞很喜歡日本的生活方式，也曾考慮移居日本，之後將在日本大學將以研究文學為方向。

日媒指出，劉氏夫婦多年來被視為「中國民主運動」的象徵，多年來一直受到中共政府迫害。劉曉波2009年被中共政府以「煽動顛覆國家政權」罪被監禁，2017年7月13日在獄中因肝癌去世；劉霞雖從未被指控任何罪行，但在劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎後，就遭中共政府軟禁在家中8年，直到2018年7月才被釋放，之後長年旅居德國。

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