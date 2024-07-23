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威脅拜登不退選就罷免！美媒爆料民主黨逼宮大戲

傳民主黨高層威脅拜登，如果他不主動退選，則將直接罷免他的總統職位。（法新社）

傳民主黨高層威脅拜登，如果他不主動退選，則將直接罷免他的總統職位。（法新社）

2024/07/23 10:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日突宣布放棄競選連任，引發政壇震盪，有美國媒體爆料，拜登不得不退宣是因為黨內精心策畫「宮廷政變」，傳民主黨高層威脅拜登，如果他不主動退選，則將直接罷免他的總統職位。

《紐約郵報》爆料，1位與拜登家族關係密切的消息人士透露，民主黨為阻止拜登總統尋求連任而精心策劃的「宮廷政變」已經持續了數週，但頑強的拜登一直都在與之抗爭，拜登在面對黨內逼宮時，更表現出憤怒、執著以及沮喪的態度。

報導指出，在民主黨逼宮計畫中，其中一部分就是讓拜登上電視與川普進行公開辯論，拜登在辯論會上出糗使得他的支持率大幅下滑，消息人士直言：「這場辯論是為了讓民主黨人相信他無法競選總統而設計的。」

儘管面臨勸退聲浪，但拜登仍頑強對抗，堅持參選到底，黨內大老直接祭出罷免威脅，要啟動美國憲法第25條修正案，該修正案允許副總統和內閣成員宣告總統無法履行職責，並強迫其下台。

最後拜登突然宣布退選，消息人士稱「每個人都非常震驚」，妻子吉兒（Jill Biden）在X上只發布了一個心形表情符號，沒有其他任何內容，這很能表達出這一切。

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