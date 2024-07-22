選民好感度輸給拜登和川普 美媒：賀錦麗想勝選不容易

紐時最近對賓州的民調顯示，當地選民對賀錦麗的好感度僅42％，低於川普的46％。（美聯社）

2024/07/22 20:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登宣布退出連任競選，並支持副總統賀錦麗出馬迎戰前總統川普，引發一場不同於現代任何一屆的總統大選。《華盛頓郵報》和《紐約時報》指出，賀錦麗如何在下個月民主黨全國代表大會前打造自己的總統格局，凝聚民主黨的向心力，以及如何在沒有經歷過以她為主角的嚴峻選戰的考驗下，應對川普犀利的選戰攻勢，都預示民主黨勢必走上一條不確定的道路。

華郵指出，「前所未有」和「歷史性」等詞彙近年經常被用來描述美國政治現況，以至於這些詞彙似乎帶有貶意，但拜登在民主黨內部壓力下放棄連任，無疑將載入史冊。接下來，民主黨雖可以依據規則推選賀錦麗出戰川普，但沒有任何規則可以讓一個原本只是忠於拜登、捍衛拜登的次要角色，突然成為領導者。選前換將看似簡單且明智，實際上將伴隨一系列具體的挑戰。

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首先，賀錦麗早在2020年就有意爭取民主黨提名參選總統，但在初選開跑前就黯然退出，現在她能否充分鞏固黨內對她的支持備受質疑，尤其她能否證明自己是比拜登更有說服力的領袖，甚至是更厲害的王牌，更是沒人說得準。儘管初步民調顯示，由賀錦麗出戰川普，結果會略好於拜登，但她沒有經歷過以她為主角的競選考驗，也沒有面臨過川普的行動即將為她帶來的各種批判。

其次，在政策和政治上，賀錦麗始終必須與拜登保持步調一致，因此她現在尚未能凸顯自己與拜登的差異。除了她有機會成為首位女性美國總統外，她能夠帶著什麼願景挺身而出？還是她的履歷上只能強調她比拜登更年輕、更有活力？8月19日在芝加哥揭幕的民主黨全代會，將是她定義自己獨立的時刻，且在那天以前，她還得應對黨內挑戰者。在近4000名黨代表中，任何人只要取得300名代表背書，就可能獲提名參選總統。

民主黨眼前的困境是，如何在一個被視為公開、公平的過程中提升賀錦麗的地位，但又不會製造混亂和分裂。事實上，共和黨人已開始指責民主黨人「不民主地」逼退拜登，無視初選選民的意願。即使賀錦麗順利獲得提名，她還必須在短時間內選出競選夥伴，同時推動反川普的競選活動。

另一個警訊是，大多數選民長期以來對賀錦麗持負面看法。在今年幾乎所有全國和搖擺州民調中，她都落後川普。紐時最近對賓夕法尼亞州的民調結果顯示，僅42％對她抱有好感，遠低於2020年以前該州對拜登的好感度51％，甚至低於該州目前對川普的好感度46％。從數字上看，賀錦麗與川普的對決不太像上屆大選，當時拜登被認為是受到大多數選民喜愛的溫和派候選人。

更關鍵的是，許多選民認為拜登該退選，主因並非高齡，而是認為國家正朝著錯誤的方向前進，尤其對經濟和移民深感擔憂，這兩項正好是選民強烈認同川普的部分。賀錦麗是一位新面孔，在某種程度上，光是這樣就可以滿足選民對改變的渴望，但她仍是拜登政府的一部分，將面臨拜登面臨的許多相同挑戰，目前尚不清楚她能否克服這些挑戰。

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