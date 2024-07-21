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川普副手范斯促拜登「現在下台」 批賀錦麗只會「收支票」

川普和副手范斯（右）20日首度在密西根州合體拉票。（法新社）

川普和副手范斯（右）20日首度在密西根州合體拉票。（法新社）

2024/07/21 20:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統拜登面臨黨內力勸退選之際，共和黨副總統候選人范斯加碼呼籲拜登現在就辭職，直言「如果你選不了（總統），那麼你也當不了（總統）」。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，范斯20日在社群平台發文，批評民主黨呼籲拜登退選，卻不叫他辭去總統職務，是很荒謬的情況，「如果他選不了總統，他也當不了總統，現在就應該下台」。

在范斯發表這番言論之前，光是19日就新增12名民主黨人呼籲拜登退出總統選戰。截至20日，已有35名民主黨國會議員呼籲拜登急流勇退，主要是因為擔心他沒有能力在大選中擊敗前總統川普。

據了解，除了公開呼籲拜登退選的人以外，還有更多民主黨人私下表態希望拜登讓賢。

范斯20日與川普一同出席在密西根州大急流城的造勢活動，一上場就將砲口對準副總統賀錦麗，「賀錦麗說了一些話，大意是我對這個國家沒有忠誠。好吧，我不認識賀錦麗。我確實在美軍陸戰隊服役，並創辦了一家企業。妳除了收支票之外還做了什麼？」

外電報導，在范斯獲得共和黨提名後，他已與賀錦麗通電話，雙方都表明有意願進行副總統候選人辯論，但細節仍待協調。據了解，賀錦麗已同意本月23日或8月13日在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）進行辯論。

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