美媒：拜登遭黨內及友人施壓 最快可能本週末退選

2024/07/19 03:30

〔中央社〕美國民主黨幾名高層人士私下告訴新聞網站Axios，國會民主黨領袖與身旁友人加強施壓，終將說服美國總統拜登（Joe Biden）決定退選，快則本週末就會做出這項決定。

拜登目前因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自我隔離中，81歲的他至今對外堅不言退。但民主黨高層告訴Axios，私底下拜登已屈服於與日俱增的壓力及落後的民調，而且抵擋不住的檢視也讓他的選戰難以為繼。

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Axios報導指出，黨內高層、拜登友人、重要金主都不相信拜登能夠勝選，他們認為拜登改變不了民眾對他老邁又遲鈍的看法，也無法讓民主黨贏得國會多數席次。

報導指出，相關人士告訴拜登，假如他繼續參選，共和黨總統候選人暨前總統川普（Donald Trump）11月可能壓倒性勝選，並全面摧毀拜登政績與民主黨員們的希望。

拜登正面臨不間斷同步施壓。美國廣播公司新聞網（ABC News）日前率先披露，在川普遭暗殺未遂當天，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴拜登退選是最佳選擇。

積極推動拜登退選的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則告訴拜登，他可能毀了民主黨贏回眾院掌控權的機會；眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）向拜登傳達的訊息與此類似。而Axios獲悉，裴洛西也擔心捐款枯竭。

Axios指出，前總統歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）及前第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）則選擇默不作聲。但「華盛頓郵報」（The Washington Post）18日報導，歐巴馬近期告訴民主黨支持者，他認為拜登應認真考慮是否繼續競選。

除了黨內大咖，就連拜登身邊高層幕僚如今都透露，拜登宣布退選只是遲早的事。而這些幕僚當中，有些人在拜登6月27日與川普辯論表現慘烈後，一開始還鼓勵拜登繼續奮戰。

Axios報導指出，拜登無法被強拉下競選舞台，必須自己願意退選。若他想繼續爭取連任，可能得到自由派領袖及「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）支持。但就連最親近的友人都認為，拜登已盡力打了一仗，終將屈服於現實。

根據報導，如今最可能出現的情況是拜登退選並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，同時交由黨代表大會解決黨內不同意見。假若歐巴馬及柯林頓夫婦加入拜登等人一同力挺賀錦麗，她將勢如破竹，但賀錦麗是否會迅速成功接棒仍不明朗。1130719

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