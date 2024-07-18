山雨欲來！民主黨反拜登勢力集結 延後提名成關鍵

美國總統拜登7月17日從內華達州拉斯維加斯的國際機場登上空軍一號專機，準備返回德拉瓦州。（法新社）

2024/07/18 16:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登面臨黨內新一波「逼宮」行動。儘管拜登已獲得足夠的黨內提名票數，但他在6月27日辯論會上的糟糕表現，加上近期民調持續低迷，以及前眾議院議長裴洛西私下警告選情堪憂等因素，民主黨內部再度掀起更換總統候選人的討論。外媒報導，一群憂心忡忡的民主黨眾議員正試圖阻止黨方提前正式提名拜登，企圖為8月的全國代表大會爭取更多選項。

英國《每日郵報》17日報導，民主黨為符合俄亥俄州選票要求，計劃提前正式提名拜登為總統候選人，此舉引發黨內批評者反彈，重新點燃「換登」聲浪。

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《紐約時報》則報導，正在競選加州聯邦參議員的現任眾議員謝安達（Adam Schiff）17日在一場私人募款活動中警告，若拜登仍是提名人，民主黨恐將遭遇全面潰敗。

據報導，自5月以來，民主黨原計劃透過視訊點名方式，在8月的全國代表大會前數週確認拜登為提名人，以符合俄亥俄州8月7日的選票截止日期。然而，拜登在6月底辯論會上的表現不佳，引發黨內擔憂其候選人資格可能導致白宮、眾議院和參議院全面失守。

目前，一群質疑拜登候選人資格的民主黨眾議員正試圖爭取支持，改變提名程序，以便在全國代表大會上允許潛在的挑戰。民主黨規則委員會將於7月19日（週五）上午11點召開視訊會議，超過400名代表預計最快7月22日（週一）開始為黨內總統提名人投票，這個過程預計將持續一週。

然而，根據黨內規則，已獲得足夠代表票的拜登必須同意退出，才能被迫放棄提名。目前拜登並無退出跡象。他在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示：「聽著，有1400萬人投票支持我成為民主黨提名人，好嗎？我會聽取他們的意見。」

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