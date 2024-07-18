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暗指中國 太平洋島國峰會：反對動武片面改變現狀

由日本主辦的「太平洋島國高峰會」（PALM10），共有包括帛琉等18國和地區的領袖參加。今天發布聯合聲明指出，「強烈反對任何透過威脅、或動武或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」，似乎在暗指中國。（法新社）

由日本主辦的「太平洋島國高峰會」（PALM10），共有包括帛琉等18國和地區的領袖參加。今天發布聯合聲明指出，「強烈反對任何透過威脅、或動武或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」，似乎在暗指中國。（法新社）

2024/07/18 16:17

〔中央社〕日本主辦的「太平洋島國峰會」今天發布聯合聲明指出，「強烈反對任何透過威脅、或動武或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」，似乎在暗指中國。

美聯社報導，「太平洋島國峰會」（Pacific Islands Leaders Meeting, PALM）7月16日到18日在東京舉行。這場峰會1997年起每3年舉行一次，今年邁入第10屆，本屆除了帛琉等16個島國或地區領袖等人與會，澳洲及紐西蘭也派部長級官員與會，日本首相岸田文雄擔任峰會共同主席。

法新社報導，美國與盟國常以這種措辭來指稱北京在亞太日益成長的影響力和軍事能力，東京與這18個太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員國在3天峰會後發布的聲明沒有直接指名中國，但他們本屆的聲明，措辭比2021年線上舉行的上次峰會更加強烈。

聲明寫道：「領袖們致力確保亞太和平、穩定和繁榮，滿懷關切地注意到不利實現此一目標的快速軍事集結，呼籲透過積極、負責和透明的參與，來維護區域和平與安全。」

在美國支持下，日本加強了太平洋地區的防衛合作，與此同時，中國也在這個地區提供基礎設施與安全方面的援助。

今天的聲明呼籲建立「基於法治的自由、開放和可維繫的海洋秩序」：「太平洋島國論壇合作夥伴將根據國家要求，尊重國家主權、政策和程序，透過日本自衛隊飛機和艦艇停靠太平洋港口，來加強防衛交流。」

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