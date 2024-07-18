為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

驚奇！格陵蘭鯊活了500年 長壽之謎於揭曉

格陵蘭鯊近照。（翻攝youtube-Wonder World）

格陵蘭鯊近照。（翻攝youtube-Wonder World）

2024/07/18 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕格陵蘭鯊（Greenland shark）以其驚人的長壽聞名，牠們可以活到250年甚至超過500歲，堪稱是地球上壽命最長的脊椎動物。然而，科學家一直無法解開牠們長壽的秘密。現在，一項由英國曼徹斯特大學（University of Manchester）研究團隊進行的研究揭開了這個謎團，指向了格陵蘭鯊獨特的代謝機制。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項研究結果於7月2日至7月5日在布拉格舉行的實驗生物學學會會議上發表。格陵蘭鯊（學名：Somniosus microcephalus）生活在北極和北大西洋，深度可達2647公尺，科學家過去認為，這種鯊魚長壽可能與牠們棲息在寒冷深海環境，以及活動量較少有關。然而，這項新的研究表明，格陵蘭鯊的長壽可能與牠們的代謝率恆定有關。

研究人員發現，格陵蘭鯊體內的酶活性在不同的年齡段中幾乎沒有變化。這與其他動物不同，多數動物隨著年齡增長，酶活性會下降，導致細胞修復能力減弱，能量產量降低，甚至累積細胞廢物，加速衰老。格陵蘭鯊魚的代謝率恆定，可能解釋了牠們為何能夠長壽，並挑戰了傳統的衰老理論。

然而，研究人員也發現，格陵蘭鯊的酶活性在較高溫度下會顯著提升。這意味著，如果格陵蘭鯊魚被迫進入更溫暖的環境，牠們的代謝率可能會大幅增加，從而改變牠們的生活方式。

這是一個令人擔憂的現象，因為全球氣溫正在上升，北極的升溫速度更是全球平均的3倍。格陵蘭鯊賴以生存的寒冷環境正在逐漸消失，這對它們的生存構成了嚴重威脅。

研究團隊表示，他們將繼續深入研究格陵蘭鯊的衰老過程，以及牠們的代謝機制，以更全面地了解這些珍貴的生物。

報導提到，格陵蘭鯊魚的長壽秘密揭開，不僅為我們理解生物衰老提供了新的視角，也讓我們意識到氣候變遷對生物演化的深遠影響。保護格陵蘭鯊魚，以及其他受氣候變遷影響的生物，刻不容緩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚人！一枝釣竿釣起560公斤巨鯊
2014/12/21 16:18

驚人！一枝釣竿釣起560公斤巨鯊
北大西洋發現512歲鯊魚 比莎士比亞還早出生
2017/12/14 23:48

北大西洋發現512歲鯊魚 比莎士比亞還早出生

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
100歲格陵蘭鯊首傳「腦膜炎」死亡 患病原因待釐清
2022/04/08 23:19

100歲格陵蘭鯊首傳「腦膜炎」死亡 患病原因待釐清

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播