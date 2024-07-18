驚奇！格陵蘭鯊活了500年 長壽之謎於揭曉

格陵蘭鯊近照。（翻攝youtube-Wonder World）

2024/07/18 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕格陵蘭鯊（Greenland shark）以其驚人的長壽聞名，牠們可以活到250年甚至超過500歲，堪稱是地球上壽命最長的脊椎動物。然而，科學家一直無法解開牠們長壽的秘密。現在，一項由英國曼徹斯特大學（University of Manchester）研究團隊進行的研究揭開了這個謎團，指向了格陵蘭鯊獨特的代謝機制。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項研究結果於7月2日至7月5日在布拉格舉行的實驗生物學學會會議上發表。格陵蘭鯊（學名：Somniosus microcephalus）生活在北極和北大西洋，深度可達2647公尺，科學家過去認為，這種鯊魚長壽可能與牠們棲息在寒冷深海環境，以及活動量較少有關。然而，這項新的研究表明，格陵蘭鯊的長壽可能與牠們的代謝率恆定有關。

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研究人員發現，格陵蘭鯊體內的酶活性在不同的年齡段中幾乎沒有變化。這與其他動物不同，多數動物隨著年齡增長，酶活性會下降，導致細胞修復能力減弱，能量產量降低，甚至累積細胞廢物，加速衰老。格陵蘭鯊魚的代謝率恆定，可能解釋了牠們為何能夠長壽，並挑戰了傳統的衰老理論。

然而，研究人員也發現，格陵蘭鯊的酶活性在較高溫度下會顯著提升。這意味著，如果格陵蘭鯊魚被迫進入更溫暖的環境，牠們的代謝率可能會大幅增加，從而改變牠們的生活方式。

這是一個令人擔憂的現象，因為全球氣溫正在上升，北極的升溫速度更是全球平均的3倍。格陵蘭鯊賴以生存的寒冷環境正在逐漸消失，這對它們的生存構成了嚴重威脅。

研究團隊表示，他們將繼續深入研究格陵蘭鯊的衰老過程，以及牠們的代謝機制，以更全面地了解這些珍貴的生物。

報導提到，格陵蘭鯊魚的長壽秘密揭開，不僅為我們理解生物衰老提供了新的視角，也讓我們意識到氣候變遷對生物演化的深遠影響。保護格陵蘭鯊魚，以及其他受氣候變遷影響的生物，刻不容緩。

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