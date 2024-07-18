中國四川一百貨大樓大火救出75受困者 至少8死 現展開第二輪搜救

中國四川省自貢市九鼎百貨大樓17日晚間突冒出大量火煙，多人受困，據中國官媒新華社報導，截至當晚10點半，完成第一輪搜救任務，營救出受困人員75名，另有8人罹難。（擷取自X平台 @whyyoutouzhele）

2024/07/18 03:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省自貢市九鼎百貨大樓17日晚間突冒出大量火煙，多人受困，據中國官媒新華社報導，截至當晚10點半，完成第一輪搜救任務，營救出受困人員75名，另有8人罹難，目前正持續進行第二輪搜救。

綜合中媒報導，自貢市消防單位晚間6點11分獲報高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙且有人員受困，經趕往撲救時發現起火建築共14層，在主樓旁的裙樓1、4、5、6層發現火點，內部呈現立體燃燒狀態。

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當地及鄰近消防單位計出動284人、72車投入滅火及人員搶救。由於大樓濃煙滾滾，不少民眾衝到陽台或跑上頂樓天台避難，消防員則利用雲梯搭救。至晚間10點半完成第一輪搜救任務，總計救出75名受困人員，另發現8名罹難者。

有媒體引述當地民眾的說法，指九鼎百貨大樓已停業數年，目前僅部份樓層還有商鋪或小公司，包括地下一樓有超市，5樓有一家桌球室，6樓有電影院和茶餐廳，10樓有一家舞蹈室，同時在商場內還有棋牌室、電腦維修店等。

X平台知名網友「李老師不是你老師」也PO文分享了中國網友所拍攝的影片，從中可看到濃煙直衝天際，且有多人聚集在百貨大樓的陽台，等待救援的驚險畫面。

中國四川省自貢市九鼎百貨大樓17日晚間突冒出大量火煙，多人受困。（擷取自X平台 @whyyoutouzhele）

（擷取自X平台 @whyyoutouzhele）

由於大樓濃煙滾滾，不少民眾衝到陽台或跑上頂樓天台避難，消防員則利用雲梯搭救。（擷取自X平台 @whyyoutouzhele）

由於大樓濃煙滾滾，不少民眾衝到陽台避難，等待救援。（擷取自X平台 @whyyoutouzhele）

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