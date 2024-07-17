國安漏洞！前白宮官員涉替南韓當間諜 收賄奢華禮品長達10年

韓裔美籍前國宮國安官員金秀美（Sue Mi Terry）遭控為南韓特務。（路透）

2024/07/17 21:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦檢察官16日指控，美國中央報局（CIA）分析師、美國外交關係協會高級研究員金秀美（Sue Mi Terry），長期為南韓政府非法工作。檢方指控這位美國外交政策重要意見領袖接受豪華餐飲、名牌包等奢侈品作為報酬，對國家安全構成重大隱憂。

南韓國家情報院17日回應稱，韓美情報部門正在就此保持緊密溝通，南韓外交部官員則事表示，不宜就正在走外國司法流程的事宜進行談論。

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《紐約時報》報導，據紐約南區聯邦檢察官公布的31頁起訴書，金秀美自2013年起擔任南韓政府的外國代理人，但未依法向美國當局註冊。檢方指出，她在離開CIA 5年後，開始與一名假扮成聯合國南韓代表團外交官的情報人員接觸。

起訴書稱，金秀美在過去10年間為南韓工作，獲贈名牌包、衣物，以及至少3萬7000美元的秘密款項。這些款項被存入她當時任職智庫的禮品帳戶。檢方指控金秀美違反《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act），並共謀違反該法。

金秀美被認為是北韓問題及區域安全議題專家，曾在CIA、美國國家情報委員會（NIC）和白宮國家安全會議（NSC）任職。她的律師強調，相關些指控毫無根據，扭曲金秀美作為學者和分析師的工作，金秀美已超過10年未持有安全許可，且她對朝鮮半島事務的看法多年來保持一致。

起訴書指出，金秀美的非法活動從撰寫親韓評論文章開始，逐漸擴大到為南韓情報人員安排與川普政府官員會面。前年她甚至將與美國國務卿布林肯私下討論北韓政策的會議筆記，交給南韓情報人員。金秀美多次在國會就北韓問題作證，每次都聲明自己非註冊外國代理人。去年4月，她在智庫舉辦活動邀請國會工作人員，並安排他們與南韓情報人員餐敘，讓韓方有機會評估潛在招募對象。

隨著工作風險增加，金秀美的報酬從約3000美元名牌包，增至25000美元現金。起訴書稱，她常與南韓聯絡人在高級餐廳用餐，對方會提供談話內容，她後續在媒體上以政策建議形式複述。美國外交關係協會已將金美秀停職，並表示將配合調查。

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