川普遇刺 前CIA莫斯科站站長示警：俄中恐藉機分化美國

專家警告，中俄恐利用川普遇刺事件來分化美國。圖為俄國總統普廷（左）5月間在北京會見中國領導人習近平。（美聯社檔案照）

2024/07/17 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普上週在賓州競選集會上遭遇槍擊受傷，暗殺未遂，這起事件可能成為俄羅斯和中國加劇美國內部分裂的機會。專家警告，敵人將利用刺殺未遂事件乘虛而入，以在11月大選前加劇美國社會分歧，削弱美國的民主制度。

《福斯新聞》（Fox News）16日報導，前中央情報局（CIA）莫斯科站站長霍夫曼（Dan Hoffman）指出，中俄斯長期以來一直利用虛假訊息、惡意軟體攻擊和選舉干預等手段，試圖加深美國內部的分裂，削弱社會對政府機構的信任，兩國的目標之一，是藉由挑撥民眾對美國國土安全部、祕勤局和聯邦調查局（FBI）的不信任，進一步分化美國社會。

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霍夫曼強調，中俄兩國家希望美國民主看起來不可信，讓民眾對政府產生懷疑，從而削弱美國在國際上的影響力；前美國國防情報局（DIA）官員考弗勒（Rebekah Koffler）解釋，俄羅斯早在10年前就已經評估了美國社會的脆弱性，並持續行動。

美國國防部東亞事務前副助理部長柯海諾（Heino Klinck）指出，中國共產黨在暗殺事件後，迅速透過官媒宣傳美國民主的混亂和不穩定，試圖向國內外受眾傳達「美國不如中國」的訊息。他認為，北京會利用這次事件來塑造自身為全球南方（Global South）國家更穩定、可靠的合作夥伴。

柯海諾指出，中共的宣傳策略對於傾向威權統治的國家可能特別有效。這位中國問題專家強調，不只美國的民主制度面臨威脅，前年日本前首相安倍晉三前年遇刺身亡，以及今年5月斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）遭到槍擊，在在顯示民主國家領導人同樣面臨安全風險。

專家強調，中俄長期以來一直在美國採取軟實力戰術，包括散布假訊息、發動惡意軟體攻擊和干預選舉，目的是加深分歧並破壞西方民主制度的社會信任。

然而，美國智庫傳統基金會柴契爾自由中心任加德納 （Nile Gardiner）認為，川普在槍擊事件後的反應「展現了美國民主不會被恐怖勢力摧毀」，這將安撫美國盟友，證明美國民主仍然強大。

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