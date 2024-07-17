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英國前首相強森與川普會晤 強調川普將支持烏克蘭

英國前首相強森與川普會面後表示，川普會對烏克蘭展示強而有力的支持。（擷取自強森X）

英國前首相強森與川普會面後表示，川普會對烏克蘭展示強而有力的支持。（擷取自強森X）

2024/07/17 13:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國前首相強森（Boris Johnson）17日在社群媒體X上發布與美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）合照，發文稱很高興見到川普，指川普現在狀況良好，強森相信川普會對烏克蘭展示支持。

綜合外媒報導，英國前首相強森近日與川普會面，兩人進行了約30分鐘的交流，對烏克蘭議題進行深度討論，強森發文表示，川普在遭遇令人震驚的謀殺事件後，目前狀況良好，川普展現出十足勇氣以及不屈不撓的態度。

外媒指出，兩人會面聚焦在烏克蘭戰爭上，烏克蘭戰爭為強森在任時的核心議題，在川普宣布副手人選、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）時，外界普遍擔心川普若選上本屆美國總統，俄烏戰爭資金恐受引響，然而強森在文中強調，「我們詳細討論了烏克蘭議題，我知道他（川普）一定會對烏國展示強而有力的支持，捍衛民主價值」。

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