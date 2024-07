英國前首相強森與川普會晤 強調川普將支持烏克蘭

2024/07/17 13:02

〔即時新聞/綜合報導〕英國前首相強森(Boris Johnson)17日在社群媒體X上發布與美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)合照,發文稱很高興見到川普,指川普現在狀況良好,強森相信川普會對烏克蘭展示支持。

綜合外媒報導,英國前首相強森近日與川普會面,兩人進行了約30分鐘的交流,對烏克蘭議題進行深度討論,強森發文表示,川普在遭遇令人震驚的謀殺事件後,目前狀況良好,川普展現出十足勇氣以及不屈不撓的態度。

外媒指出,兩人會面聚焦在烏克蘭戰爭上,烏克蘭戰爭為強森在任時的核心議題,在川普宣布副手人選、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)時,外界普遍擔心川普若選上本屆美國總統,俄烏戰爭資金恐受引響,然而強森在文中強調,「我們詳細討論了烏克蘭議題,我知道他(川普)一定會對烏國展示強而有力的支持,捍衛民主價值」。

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1