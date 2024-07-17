傳北大教授張維迎被消失 畢典疾呼「捍衛自由」演講片突瘋傳！

中國著名經濟學家、北京大學教授張維迎過去在畢業典禮上期勉畢業生「盡力爭取自由」的影片，近日在網上突然瘋傳。（圖翻攝自X）

2024/07/17 00:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟嚴重崩跌，在習近平掌權下，人民各方面自由也不斷限縮。近日中國著名經濟學家、北京大學教授張維迎過去在畢業典禮上期勉畢業生「推動並捍衛自由」的影片在網上突然瘋傳，有消息傳出這位在中國少數勇於說出真話的學者已「被消失」！

近日在X平台流傳張維迎在北大畢典上的演講內容，張維迎指出，創造力依賴於自由，但中國體制的基本上是在限制人的自由，形同扼殺人的創造力、扼殺企業家精神，「中國最具創造力的時代是春秋戰國和宋代，這不是偶然的，這2個時代也是中國人在歷史上相對最自由的時代。」

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他接著說：「（西元）1500年之前，西方不亮，東方昏暗。1500年之後，西方一些國家經過宗教改革和啟蒙運動，逐步走向自由和法治，我們卻在原地踏步，甚至反其道而行。我必須強調，自由是一個不可分割的整體，在靈魂不自由的時候，行動不可能自由；在言論不自由的時候，思想不可能自由，只有自由才有創造。」

張維迎還直言，「過去30年，中國經濟取得了舉世矚目的成就，但這一成就是建立在西方過去300年所積累的技術基礎上，支撐中國經濟高速增長的每項技術和產品，都是別人發明的，不是我們自己發明的。我們只是套利者，不是創新者，我們只是在別人建立的大廈上搭建了一個小閣樓，我們沒有任何理由狂妄自大。」

「牛頓花了30年的時間發現萬有引力，我本人花了3個月的時間搞明白萬有引力的定理。如果我宣布，我自己用3個月的時間走過了牛頓30年的道路，你們一定會覺得非常可笑。如果我再反過來嘲笑牛頓，那只能說我們太無知。」

張維迎表示，中國能否進步，答案很大程度上依賴中國能否持續提升中國人享有的自由，「因為只有自由，才能使中國人的企業家精神和創造力得到充分發揮，讓中國變成一個創新國家。推動和捍衛自由，是每一個關心中國命運的人的責任，更是每一個北大人的使命。不捍衛自由，你就配不上成為北大人。」

據稱，這段演講是2017年北大畢典的紀錄影片，不清楚為何最近突然在網上瘋傳，不過有消息傳出，張維迎因為講真話已「被消失」，但相關消息無從證實。事實上，張維迎過去就曾因為其言論被全網封殺、相關文章被下架。

牆外網友紛紛表示，「張維迎教授，2017年的談話，放到今天是不可思議的」、「現在中國敢講真話的人真的不多了」、「2017年言論相對自由些，現在想聽到這些言論是不可能的」、「這個國家，兩句實話像晴天裡的炸雷，可見天有多黑」。

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