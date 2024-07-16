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賀錦麗下戰帖！賀范斯任川普副手 喊話辯論台上見

民主黨籍現任美國副總統賀錦麗（右），已經準備好與范斯（左）辯論。（法新社）

民主黨籍現任美國副總統賀錦麗（右），已經準備好與范斯（左）辯論。（法新社）

2024/07/16 19:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國2024總統大選選情升溫，副總統賀錦麗（Kamala Harris）15日致電共和黨聯邦參議員范斯（J.D. Vance），祝賀他獲選為川普的競選搭檔。然而，這通電話除了祝賀之意，似乎也隱含著下達戰帖的意味。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，拜登競選團隊官員透露，賀錦麗在電話留言中，除了表達祝賀之意，更特別提到，希望兩人能在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）提議的副總統辯論會上一較高下。

目前，兩黨競選團隊尚未就副總統候選人同台辯論達成最終協議，拜登陣營已接受CBS新聞網的邀請，表示願意在7月23日或8月13日進行辯論。

事實上，賀錦麗對於與川普的副手人選同台辯論，一直展現出積極的態度。早在今年6月，她就曾公開表示，已準備好在7月或8月前往CBS的攝影棚，並喊話「讓我們看看對方會不會出現」。

更早之前，賀錦麗在談及川普的副手人選時，就曾犀利點評：「我們都知道川普想要的是一個唯命是從的人，而不是一個能和他一起治理國家的夥伴。」 她更指出：「關鍵的檢驗標準是，他們（副手人選）是否會將對川普的忠誠，置於國家、就職誓言，或者坦白地說，是美國人民之上？」

報導提到，賀錦麗言語之間，顯然對川普陣營的選擇抱持著懷疑的態度，也為接下來的選戰，增添更多話題與變數。

此外，美國第2場總統大選辯論將於9月10日登場，由美國廣播公司（ABC）主辦，同樣會在沒有現場觀眾的攝影棚內進行。

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