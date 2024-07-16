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福島排完第7波核處理水 東電︰最快8月嘗試取出燃料碎片

日本東京電力公司今（16日）宣布，福島第一核電廠第3波「含氚廢水」排海作業今日結束。（資料照，美聯社）

日本東京電力公司今（16日）宣布，福島第一核電廠第3波「含氚廢水」排海作業今日結束。（資料照，美聯社）

2024/07/16 19:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電力公司（東電）今（16日）宣布，福島第一核電廠2024年度第3波「含氚廢水」排海作業今日結束，本次排放量約7800公噸，排放期間採樣周圍海水氚濃度，皆全無異常。東電表示，這是去年開始整個排海計畫的第7波作業，下一波排海作業預計今年7月或8月執行。

綜合日媒報導，東電自去年8月起，開始首波含氚廢水排海作業，總共約5萬5000公噸、相當約55座貯存槽的含氚廢水，經海水稀釋後被排放入海，期間定時檢測周圍海水氚濃度，並無異常出現。東電表示，預計在2024年度排放4波、約5萬4600公噸的含氚廢水入海，本年度每波排放量約7800公噸，第4波排放計劃則預計在7月或8月進行。

此外，東電計劃最快在今年8月，嘗試將福島第一核電廠2號機的熔融核「燃料團塊」（燃料碎片）取出。東電表示，針對一連串的廢爐作業「會最優先考量安全」來推動。報導指出，日本政府與東電原先規劃在2021年，嘗試開始進行這項作業，然而卻因為機器手臂的動作精度不足等原因，導致該作業數度被延期。

報導指出，「燃料團塊」指的是2011年福島第一核電廠發生核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。根據東電等單位推估，福島第一核電廠的1號機到3號機，其核燃料團塊加總起來，可能高達880公噸。

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