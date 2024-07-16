為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普可能重返白宮 澤倫斯基聲稱並不擔心

2024/07/16 05:00

〔中央社〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近2年半時間，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他並不擔心美國前總統川普再次入主白宮。川普曾聲稱若他重返白宮，可迅速結束俄烏戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於烏克蘭首都基輔舉行的記者會指出：「我認為，如果川普（Donald Trump）成為總統，我們會共同努力。我對此並不擔心。」

即將獲共和黨提名競選美國總統的川普曾說，如果今年11月再度贏得總統大選，他很快就會結束俄烏戰爭。但基輔當局擔心，這意味著烏克蘭將被迫處於弱勢的地位跟俄羅斯進行和談。

澤倫斯基提到，他最近前往美國參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，期間會晤共和黨籍的州長，並獲得了共和黨的支持。

澤倫斯基告訴記者：「有些鷹派人士的意思更為右翼或更加激進。但我想告訴你們，共和黨的大多數人支持烏克蘭以及烏克蘭人民。」

川普上個月與美國現任總統拜登（Joe Biden）進行電視辯論，當時宣稱若他重返白宮，會在2025年1月就職總統之前「解決」烏克蘭的衝突。1130716

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播