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21年前曾被砍右手！ 西雅圖「廣島原爆少女」銅像遭砍斷剩雙腳

美國西雅圖和平公園內設有二戰原爆被爆者佐佐木禎子的銅像，12日卻傳出雕像被從腳踝處砍斷，只留下雙腳在地面。（本報合成，擷取自@sputnik_jp/X）

美國西雅圖和平公園內設有二戰原爆被爆者佐佐木禎子的銅像，12日卻傳出雕像被從腳踝處砍斷，只留下雙腳在地面。（本報合成，擷取自@sputnik_jp/X）

2024/07/15 17:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本少女佐佐木禎子是廣島原爆的被爆者之一，美國西雅圖和平公園內設有她的紀念銅像。近日卻傳出銅像只剩下雙腳還在地面，足部以上竟不翼而飛。

根據《NHK》報導報導，西雅圖北部和平公園的佐佐木禎子紀念銅像於12日被發現腳踝處遭切斷。負責管理公園的西雅圖市府以涉嫌一級竊盜罪及惡意惡作劇通報警方，目前進入調查階段。

當地電視台報導稱，相關人士已通報週遭的廢金屬回收業者，有人懷疑這起案件與近期銅價攀升有關。其實2003年禎子的銅像就曾被砍斷右手，在日本與美國2國合力募款下，於8個月後修復。

西雅圖一個每年都會為原爆遇難者舉行紀念活動的和平組織表示，「我們對這種破壞行為感到震驚和悲傷。我們在這場悲劇發生後，希望有更多的人團結起來，重建這座雕像，使廢除核武運動再次獲得動力。」

佐佐木禎子出生於1943年1月7日，1945年8月6日廣島被投下原子彈，年僅2歲的她也受到原爆傷害。僅管當時沒有感到不適，但1954年11月下旬感冒後，隔年11月因白血病去世。

1955年8月從名古屋來探病的高中生們準備紙鶴送給禎子，她也開始與病友一起在醫院摺了上千隻紙鶴，祈禱早日恢復健康。禎子過世後，她生前所摺的紙鶴們也在葬禮上發給前來弔信的民眾，放入她的棺材中。

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