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川普遇槍擊！中國官方反應冷淡 短訊曝習近平已表達慰問

中國外交部表示，習近平已向川普表達慰問。（美聯社）

中國外交部表示，習近平已向川普表達慰問。（美聯社）

2024/07/14 18:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普在造勢場合遭暗殺未遂，引發國際高度關注。中國官方透露，國家主席習近平今天（14日）已向川普本人表達慰問。

川普於美國時間週六（13日）傍晚在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，右耳受傷，後續在隨扈護送下離開現場；現場則有1名觀眾死亡、2名觀眾重傷。至於槍手被確認為賓州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks），當場遭特工擊斃。

針對川普遭遇槍擊事件，中國外交部今下午3點10分僅簡短表示關注，習近平已向川普表達慰問，但未透露習近平慰問管道和內容。

《自由亞洲電台》（rfa）指出，事發後觀察下來，這起事件震驚全球，各國政要均在第一時間表達慰問及關切，但中國官方卻明顯冷淡，截至今天下午1點都沒有做出任何回應。在案發超過8個小時後，中國外交部才透露習近平已表達慰問。

另外，中國地方和非直屬中央級別的媒體，今天上午不斷更新此案最新狀況，反觀官媒處理方式則是相對謹慎低調，截至今天中午左右幾乎都不提此事，頭版都是明天（15日）將舉行的三中全會相關內容，宣傳習近平的經濟主張。

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