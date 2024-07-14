場面超混亂下普立茲獎得主衝去講台 捕捉川普槍擊案經典瞬間

川普下台時振臂高喊，配上後面美國國旗飄揚的照片，外界視為是這起槍擊事件的經典瞬間鏡頭。（美聯社）

2024/07/14 16:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普於美國時間週六（13日）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，造成右耳受傷，在隨扈的護送下下台，有攝影記者捕捉到川普下台時振臂高喊，配上後面美國國旗飄揚的照片，外界視為是這起槍擊事件的經典瞬間鏡頭，這歷史性的照片是由2021年普立茲攝影獎的得主武奇（Evan Vucci）所捕捉到。

綜合外媒報導，川普染血振臂高喊，配上後面美國國旗飄揚的照片，成為這起暗殺川普未遂事件的經典照片，許多網友盛讚這張照片構圖完美，還拿美軍硫磺島豎旗以及《自由領導人民》油畫相比擬，甚至已經有人將這張照片印在T恤上販售。

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這張照片是由《美聯社》攝影師武奇所拍下，武奇曾在2021年因拍下佛洛伊德之死引發的抗議活動，而獲得普立茲突發新聞攝影獎；有現場民眾拍到，川普造勢場合槍響後群眾低頭逃竄時，武奇提相機直奔演講台的影片。

網友大讚：「現場這麼混亂，要在短短幾十秒內取景，這反應這技術果然只有普立茲獎得主」、「專業程度完全是不同等級」、「無可挑剔的神構圖」、「構圖正三角呈現堅定穩重的視覺引導」、「預約第二座普立茲獎了」。

現年47歲的武奇不僅是一名攝影師，還是業餘MMA格鬥選手，可看到其社群平台上時常放上練習畫面，也曾在泛美巴西柔術錦標賽奪下銅牌。

Republican presidential candidate former President Donald Trump raises his fist as he is rushed off stage after an assassination attempt during a campaign rally in Butler, Pa. @apnews pic.twitter.com/VoAYqRC4QV — Evan Vucci （@evanvucci） July 14, 2024

《美聯社》攝影師武奇曾在2021年因拍下佛洛伊德之死引發的抗議活動，而獲得普立茲突發新聞攝影獎。（美聯社）

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