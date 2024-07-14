傳川普7/15公布副手人選 美媒曝光密會這3人

川普副手3位熱門人選，左至右分別為聯邦參議員范斯、魯比歐以及北達科他州長柏根。（美聯社）

2024/07/14 15:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）正積極籌備2024年總統大選，而副手人選一直是外界關注的焦點。美國廣播公司新聞網（ABC News）7月13日報導，川普在過去24小時內，於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與幾位潛在人選進行了私人會面，引發外界猜測。

消息人士透露，川普會見的人選包括俄亥俄州聯邦參議員、暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）、商界出身的北達科他州長柏根（Doug Burgum）與古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）3人。

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報導稱，儘管川普尚未正式提出副手邀請，但消息人士指出，他傾向於在7月15日於威斯康辛州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會開幕當天，公布他的副手人選。

川普的副手人選一直是媒體和政界熱議的話題，他本人也樂於透露部分遴選過程，甚至將其比喻為「高度複雜版的《誰是接班人》」。

隨著民主黨內部出現越來越多要求拜登（Joe Biden）總統放棄連任提名、改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬的聲音，共和黨副手人選的選擇，在這個關鍵時刻顯得更加重要。

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