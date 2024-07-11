相差10歲姐弟戀修成正果！ 希拉蕊乾女兒情定索羅斯之子

亞歷克斯（左）與阿貝丁在今年情人節透過Instagram 貼文，公開了他們的戀情。（路透）

2024/07/11 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的乾女兒兼長期助手胡瑪．阿貝丁（Huma Abedin），宣布與人稱「金融巨鱷」的慈善投資家索羅斯（George Soros）之子亞歷克斯・索羅斯（Alex Soros）訂婚，消息一出，引發各界關注。

《福斯新聞》10日報導，這對相差10歲的政壇金童玉女，在今年情人節於Instagram 公開戀情，當時阿貝丁分享了一張兩人於巴黎餐廳享受浪漫晚餐的照片。如今正式訂婚，距離阿貝丁結束與前夫、曾擔任聯邦眾議員的懷納（Anthony Weiner）的婚姻，已屆滿7年。

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48歲的阿貝丁是希拉蕊得力助手，自1996年起，便在白宮擔任實習生，之後在國務院、柯林頓基金會（Clinton Foundation）以及希拉蕊2016年的總統競選團隊中，都擔任要職。2022年，阿貝丁加入微軟旗下媒體平台MSNBC，成為政治評論員。

阿貝丁與懷納的婚姻，曾因懷納的性醜聞而受到外界關注。2011年，懷納因在 Twitter向未成年少女發布不雅照片而引發風波，隨後又陸續爆出其他性醜聞，最終被判刑入獄。阿貝丁在2017年與懷納離婚，結束了他們7年的婚姻。

38歲的亞歷克斯，是索羅斯與第二任妻子蘇珊．韋伯（Susan Weber）生下2個兒子中的老大，並在前年12月被索羅斯創立的「開放社會基金會」（OSF）董事會選為主席，取代他的父親喬治．索羅斯。

亞歷克斯繼承了父親的巨額財產，並接手了索羅斯基金會（Open Society Foundations）。近年來，亞歷克斯積極參與政治活動，與多位民主黨重量級人物保持密切關係，並經常在公開場合與他們一同亮相。

阿貝丁和亞歷克斯訂婚消息，引發外界對於這對新人婚後將如何運用自身影響力，以及在政治舞台上扮演何種角色的猜測。尤其是在美國政治氛圍日益兩極化的現況下，這段結合更令人關注。

阿貝丁與曾捲入性醜聞的前夫懷納（左），於2017年離婚。（路透檔案照）

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