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加薩校舍遭轟 男童提不明袋子受訪驚回：我在撿屍塊

以色列9日轟炸加薩走廊中部布賴吉（Bureij ）難民營，卡達《半島電視台》事後採訪一名手提白袋的男童，不料男童竟驚吐「正在撿屍塊」，相關片段在社群平台X上掀起討論。圖為多次遭空襲的布賴吉難民營。（歐新社檔案照）

以色列9日轟炸加薩走廊中部布賴吉（Bureij ）難民營，卡達《半島電視台》事後採訪一名手提白袋的男童，不料男童竟驚吐「正在撿屍塊」，相關片段在社群平台X上掀起討論。圖為多次遭空襲的布賴吉難民營。（歐新社檔案照）

2024/07/11 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日轟炸加薩走廊中部布賴吉（Bureij）難民營，造成至少9名平民死亡，其中5人為孩童。《半島電視台》事後採訪一名手提白袋的男童，當被問及手上袋子裝什麼時，男童竟冷靜回答自己正在「撿屍塊」，相關片段在社群平台X上掀起討論。

綜合外媒報導，以色列9日持續轟炸加薩走廊各地，包括南部甘尤尼斯阿巴桑鎮（Abasan）以校舍充當的難民營、中部布賴吉（Bureij）難民營皆遭擊中，引起德、法等國家抗議。

卡達《半島電視台》（Al Jazeera）記者9日在布賴吉難民營看見一名手提不明白袋的男童，便上前採訪詢問袋中內容物。不料男童竟冷靜驚回，袋中是他正在斷垣殘壁中蒐集的屍塊。

男童表示，（作為難民營的）校舍被飛彈擊中，當下大伙立即逃難。事後他們將烈士（指死者）遺體和傷患搬走，而他正在蒐集散落各地的屍塊。

相關影片在社群平台X曝光後，男童回應的冷靜態度，以及受訪完默默轉身離去的落寞，吸引大量網友留言安慰和祝福，但也有部分網友批評此為「政治宣傳」。

相關影片請見：

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