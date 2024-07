加薩校舍遭轟 男童提不明袋子受訪驚回：我在撿屍塊

2024/07/11 15:45

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列9日轟炸加薩走廊中部布賴吉(Bureij)難民營,造成至少9名平民死亡,其中5人為孩童。《半島電視台》事後採訪一名手提白袋的男童,當被問及手上袋子裝什麼時,男童竟冷靜回答自己正在「撿屍塊」,相關片段在社群平台X上掀起討論。

綜合外媒報導,以色列9日持續轟炸加薩走廊各地,包括南部甘尤尼斯阿巴桑鎮(Abasan)以校舍充當的難民營、中部布賴吉(Bureij)難民營皆遭擊中,引起德、法等國家抗議。

卡達《半島電視台》(Al Jazeera)記者9日在布賴吉難民營看見一名手提不明白袋的男童,便上前採訪詢問袋中內容物。不料男童竟冷靜驚回,袋中是他正在斷垣殘壁中蒐集的屍塊。

男童表示,(作為難民營的)校舍被飛彈擊中,當下大伙立即逃難。事後他們將烈士(指死者)遺體和傷患搬走,而他正在蒐集散落各地的屍塊。

相關影片在社群平台X曝光後,男童回應的冷靜態度,以及受訪完默默轉身離去的落寞,吸引大量網友留言安慰和祝福,但也有部分網友批評此為「政治宣傳」。

This Palestinian boy collects human body parts in a carrier bag after an Israeli attack on Bureij refugee camp in central Gaza. At least nine Palestinians including five children were killed. pic.twitter.com/gBB92EM2Ze