距地球最近黑洞現身 歐米伽星團藏匿宇宙奧秘

雖然銀河系中心的超大質量黑洞人馬座A*（Sagittarius A*）距離地球約2.6萬光年，但歐米伽星團中新發現的黑洞更近。圖為黑洞的藝術想像圖。（圖擷取自NASA官網）

2024/07/11 12:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）7月10日報導，一項由澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）領導的國際研究團隊，在著名學術期刊《自然》（Nature）上發表了一項重大天文發現。科學家在距離地球僅1.8萬光年的歐米伽星團（Omega Centauri）中心發現了一個中等質量黑洞，其質量約為太陽的2萬至5萬倍。這一發現不僅填補了黑洞質量譜的重要空白，更是目前已知距離地球最近的黑洞，為人類理解宇宙演化提供了關鍵線索。

值得注意的是，雖然銀河系中心的超大質量黑洞人馬座A*（Sagittarius A*）距離地球約2.6萬光年，但歐米伽星團中新發現的黑洞更近。此外，銀河系內已知的恆星級黑洞，如天鵝座X-1，距離地球約6070光年，但質量遠小於這次發現的中等質量黑洞。因此，歐米伽星團中的這個黑洞不僅是距離最近的，還屬於天文學家們長期尋找的稀有「中等質量」類別，使其成為極其重要的研究對象。

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昆士蘭大學的鮑姆加特（Holger Baumgardt）博士領導的研究團隊，運用哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）20年來的觀測資料，揭示了這一驚人發現。他們在歐米伽星團中識別出7顆以每秒62公里驚人速度運行的恆星，遠超普通星團的逃逸速度。科學家們推斷，只有一個質量巨大的緻密天體才能解釋這種異常現象，而這個天體極有可能就是一個中等質量黑洞。

鮑姆加特博士在接受採訪時表示：「這項研究是多個國際機構合作的成果，包括昆士蘭大學、歐洲南方天文台（European Southern Observatory）和美國太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute）等。我們的發現為黑洞研究領域注入了新的活力，開啟了理解宇宙演化的新篇章。」

這一發現不僅是天文觀測技術的重大突破，更為理解黑洞形成、星系演化以及宇宙大尺度結構的形成提供了寶貴的線索。

研究團隊表示，他們將繼續深入分析數據，並計劃利用下一代望遠鏡進行更深入的觀測，以進一步揭示這個神秘黑洞的性質及其對周圍環境的影響。

這張圖片展示了天文學家們如何發現歐米伽星團中可能存在的中等質量黑洞。 左圖：整個歐米伽星團的全景圖，顯示了數百萬顆恆星的壯觀景象。中圖：放大了星團中心區域，可以看到更多單個恆星的細節。 右圖：進一步放大，標出了黑洞可能的位置。科學家透過觀察附近7顆快速運動的恆星，推斷這裡可能存在一個中等質量黑洞。（取自NASA專頁）

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