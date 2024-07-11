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首次搭機！她想上廁所竟打開逃生門 逃生梯彈出班機被迫停飛

中國網友分享近期搭乘中國國際航空（Air China），遇到1名首次搭機女乘客誤將緊急逃生門當作廁所門打開，導致飛機逃生滑梯彈出，航班被迫停飛。（圖擷自「封面新聞」微博）

中國網友分享近期搭乘中國國際航空（Air China），遇到1名首次搭機女乘客誤將緊急逃生門當作廁所門打開，導致飛機逃生滑梯彈出，航班被迫停飛。（圖擷自「封面新聞」微博）

2024/07/11 12:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友分享近期搭乘中國國際航空（Air China），意外碰上1名首次搭機女乘客，誤將緊急逃生門當作廁所門打開，導致飛機逃生滑梯彈出，航班被迫停飛，消息曝光引發議論。

綜合中媒報導，這名網友發文提及，他當地時間4日於浙江衢州機場搭乘中國國際航空CA2754航班客機，原本預計晚間8點45起飛前往成都，然因飛機流量控制延後起飛，1名乘客站起準備上洗手間，孰料竟將「緊急逃生門」誤當成廁所門打開，導致逃生滑梯彈出，該航班被迫停飛。

機場1名乘客回憶，「當時有乘客推擠行李，其中1個行李砸到我頭上，我喊空姐來處理糾紛，就在這時有名女子跑到後艙，把逃生艙門打開了」；另1名乘客說，空服員見狀告知該名女子須賠償，她當場就哭了。

報導提到，該間航空公司每人補償400元人民幣（約新台幣1794元），並安排乘客至酒店休憩，隔天（5日）已安排另1架客機飛往目的地。據飛機的機型不同，逃生艙門打開1次就賠償10萬元人民幣（約新台幣44萬元）至20萬元人民幣（約新台幣89萬元），且該架客機數天內將停飛檢查。

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