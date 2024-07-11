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推翻慣例！馬克宏促法國主流政黨共推新任總理

法國總統馬克宏10日呼籲國內主流政黨聯合起來，在國會中形成多數以達成執政，試圖打破法國政壇慣例。（路透資料照）

法國總統馬克宏10日呼籲國內主流政黨聯合起來，在國會中形成多數以達成執政，試圖打破法國政壇慣例。（路透資料照）

2024/07/11 10:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10日呼籲國內主流政黨聯合起來，在國會中形成多數以達成執政，試圖打破法國政壇慣例。這是他自7日第2輪國會選舉結束後首次公開發表評論，引發關注。

據《路透》報導，馬克宏所屬的中間派聯盟6月初在歐洲議會選舉中，慘輸給極右翼政黨「國民聯盟」（RN）。馬克宏出人意料地宣布解散國會、提前選舉，卻反讓法國政壇陷入僵局，3個存在嚴重分歧的政治聯盟同時浮上檯面。

在1封公開信中，馬克宏敦促擁有「共和價值觀」（republican values）的主流政黨共組執政聯盟，並強調他希望「從這樣的聯盟中選出一位總理」。

馬克宏表示，「希望我們的政治領導人能夠為了人民和國家的利益，展現出理智、和諧與冷靜。我將根據上述原則任命新總理。」

法國7日進行國民議會選舉的第2輪投票，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）勝出，但沒有任何陣營取得過半數的289席。首輪勢如破竹的極右翼「國民聯盟」陣營在三強鼎立中敬陪末座，但席次仍突破過往紀錄，執政的中間派則為第2名。

上週首輪投票後，中間派和左翼的200多名候選人達成戰術協議，在最後期限前退出國會選舉決選，以阻止「國民聯盟」贏得選舉，戰略顯然奏效，破滅了極右翼贏得多數席位、獨立組建政府的企圖。

按照不成文慣例，法國總統通常會呼籲國會最大聯盟（本次為左翼聯盟）組建聯合政府。馬克宏10日並未明確呼籲將「國民聯盟」或極左翼「不屈法國」（LFI）排除在執政聯盟外，但他提到的「共和價值」，通常被理解為排除極左翼或極右翼政黨。

幾名「不屈法國」國會議員立即對馬克宏的公開信發出聲明，稱一旦左翼聯盟就總理人選達成共識，馬克宏應馬上接受該聯盟選出的總理人選，並允許該聯盟組建聯合政府。

「不屈法國」的國會議員卡克瑞爾（Eric Coquerel）接受法國電視台LCI訪問時表示，「現階段他（馬克宏）能為國家做的最好舉措，就是授權贏得最多席位的左翼聯盟「新人民陣線」執政。任何其他陰謀都會對民主造成嚴重的問題和危險。」

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