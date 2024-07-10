北約峰會焦點轉向中國！ 歐洲盟友籲加強反制

比約新成員國瑞典，其外長比爾史特龍（見圖）在華府舉行的北約峰會中強調，北約需加強因應中國的措施。（法新社）

2024/07/10 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織成立75週年之際，歐洲盟友呼籲該組織將更多注意力轉向中國及其可能構成的威脅，以確保美國的持續支持。這一呼籲反映了北約面臨的新挑戰及其適應全球地緣政治變化的努力，美國國會議員也強調，北約需加強因應中國在印太地區的軍事行為。

美國之音（VOA）報導，眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，北約應對抗由中國、俄羅斯、伊朗和北韓組成的「邪惡聯盟」，以防止第三次世界大戰。他指出，北約成立的目的是對抗任何外國壓迫者，而中國現在是主要威脅之一。

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白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，中國與北韓、伊朗協助俄羅斯擴展國防工業，出售軍民兩用技術和零件，助長其武器製造能力。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在記者會上表示，總統拜登鼓勵北約與全球友好國家加強合作，特別是在印太地區，以因應全球威脅。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，俄羅斯與中國的緊密關係是烏克蘭戰爭的關鍵推手。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）也警告，今日的烏克蘭可能是明日的東亞，呼籲加強對中國的警惕。

麻州聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）認為，歐洲盟友需認清中國的經濟政策風險，並與全球南方國家建立更多貿易和投資聯繫。北約與亞太地區的合作至關重要，本次峰會再次邀請日本、韓國、澳洲和紐西蘭參加，展現出北約對印太地區安全的重視，以因應來自中國的挑戰。

此外，瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）強調，北約需加強因應中國的措施，並支持在東京設立北約辦事處。然而，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對此提議，擔心會加劇與中國的緊張局勢。比爾史特龍強調，北約應更關注美國對中國威脅的重視，並要求成員國達到國防經費占GDP 2%的標準，以維持北約的集體防禦能力。

北約自2019年首次將中國列為挑戰之一，隨著俄中結盟日益密切，北約自2022年起邀請澳洲、紐西蘭、日本和南韓參與高峰會，顯示出對印太地區議題的重視。這一策略強化了北約對中國威脅的因應措施，並展現出其全球安全的全新戰略佈局。

此外，瑞典和芬蘭因俄烏戰爭影響申請加入北約，瑞典於今年3月成為第32個成員國。美國總統大選在即，有人認為共和黨的川普若當選，可能會削弱美國對北約的承諾，甚至可能退出北約。川普曾多次表示，北約對美國是不公平的負擔，並質疑烏克蘭議題會分散美國對付中國威脅的注意力。

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